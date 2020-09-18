Tử vi vận hạn của 12 con giáp tháng 8 Âm lịch: Thìn tin vui ào ạt, Mão lao đao chật vật

Tâm linh - Tử vi 18/09/2020 04:55

Tử vi vận hạn của 12 con giáp trong tháng 8 âm lịch: Thìn may mắn trên mọi mặt trận, Mão lao đao, chật vật.

Tuổi Tý

Theo tử vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, tuổi Tý sự nghiệp có bước tiến. Tài vận vượng phát, có cơ hội kiếm tiền.

Người tuổi Tý độc thân có cơ hội tìm được một nửa như ý. Nhưng người đã có gia đình cẩn thận họa đào hoa không tốt. Trong tháng này, tuổi Tý phòng tránh các bệnh liên quan tới vùng thắt lưng hay eo.

Tuổi Sửu

Theo dự đoán tử vi con giáp, vì “Thiên quan khắc chế vận thế”, tuổi Sửu nên thận trọng với mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên.

Đây cũng là tháng tuổi Sửu khó khăn trong việc kiếm tiền. Ngược lại, tình cảm lại khởi sắc. Tuổi Sửu nên đảm bảo sức khỏe, ngủ đủ giấc.

Tuổi Dần

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Trong tháng 8 âm lịch, tuổi Dần cẩn thận tiểu nhân gây rối bằng thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 8 âm lịch, tuổi Dần cẩn thận tiểu nhân gây rối bằng thị phi. Tuy tình hình thị trường khó khăn nhưng thu nhập của con giáp này vẫn dồi dào. Người có gia đình nên cẩn trọng với mối quan hệ khác giới.

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mão có phần sa sút. Tài vận dễ lâm vào thiếu thốn. Đặc biệt, con giáp này nên kiên nhẫn trong tình cảm, phòng tránh cãi vã.

Do dính phải “Kim Mộc tương giao”, tuổi Mão nên phòng các bệnh về phổi và gan.

Tuổi thìn

Tuổi Thìn gặp cục diện “Quan tinh đáo mệnh, lục hợp trợ vận” trong tháng 8 âm lịch nên đón nhận tin vui ào ạt. Công việc thăng tiến, thu nhập gia tăng.

Tình cảm cũng vui vẻ, hài hòa.

Tuổi Tỵ

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Được “Tam Hợp Tinh” nâng đỡ, được bạn bè hỗ trợ, công việc của tuổi Tý xuôi chèo mát mái - Ảnh minh họa: Internet

Được “Tam Hợp Tinh” nâng đỡ, được bạn bè hỗ trợ, công việc của tuổi Tý xuôi chèo mát mái. Thu nhập cũng dồi dào, tình cảm vui vẻ. Dù vậy, người tuổi Tỵ nên giữ đầu óc thư giãn, tránh áp lực căng thẳng.

Tuổi Ngọ

Dù công việc suôn sẻ nhưng tuổi Ngọ đừng vội tự đắc. Tài chính trung bình. Tuổi Ngọ nên giữ gìn tình cảm, tránh mâu thuẫn rạn nứt. Con giáp này nên phòng tránh các bệnh về phổi và hô hấp.

Tuổi Mùi

Trong tháng 8 âm lịch, công việc của tuổi Mùi cát hung đan xen, chịu nhiều áp lực dù thu về kết quả tốt. Tuổi Mùi đầu tư vào tháng này rất tốt, buôn may bán đắt.

Tình cảm và sức khỏe ổn định.

Tuổi Thân

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Theo tử vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, tuổi Thân có nhiều cơ hội tốt trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, tuổi Thân có nhiều cơ hội tốt trong công việc. Công việc thuận lợi, kéo theo thu nhập tăng nhiều.

Người đã có gia đình cẩn trọng thị phi.

Tuổi Dậu

Trong tháng 8 âm lịch, tuổi Dậu có vận thế sự nghiệp tốt nhưng dễ mất tinh thần. Nên giữ vững tâm trạng, tránh có những quyết định sai lầm. Tài chính ổn định.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất đề phòng tiểu nhân gây rối trong công việc. Vận tài lộc khá tốt trong tháng này. Con giáp này nên giữ gìn sức khỏe, phòng tránh bệnh về hệ hô hấp.

Tuổi Hợi

Tháng 8 âm lịch, tuổi Hợi có tài lộc vượng phát, còn được bạn bè giúp đỡ nhiều. Người độc thân có cơ may gặp nhân duyên tốt. Tháng này, tuổi Hợi đề phòng các bệnh về tim mạch.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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