Tuổi Bính Thìn xây nhà năm 2021 có tốt không?

Tâm linh - Tử vi 24/09/2020 11:53

Tuổi Bính Thìn xây nhà năm 2021 có tốt không? Tuổi Bính Thìn làm nhà năm 2021 có gặp phải hạn gì không? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết trong bài viết sau!

Nội dung bài viết

Mỗi khi sữa sửa chữa hoặc làm nhà mới, quan niệm phong thủy cho rằng gia chủ cần xem tuổi có phù hợp với năm thi công không. Năm thi công nên tránh không phạm phải 3 yếu tố là Tam Tai, Kim Lâu và Hoang Ốc. Mục đích của việc này là để chọn ra thời điểm đẹp nhất để xây nhà, mọi việc được thuận buồm xuôi gió, cuộc sống trong gia đình hòa thuận, tài lộc thịnh vượng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn biết được tuổi Bính Thìn xây nhà năm 2021 có được không hay tuổi Bính Thìn làm nhà năm nào đẹp nhất?

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Tuổi Bính Thìn xây nhà năm 2021 có tốt không? - Ảnh minh họa: Internet

Xem tuổi Bính Thìn xây nhà năm 2021

Tam Tai

Gia chủ tuổi Bính Thìn 1976 cần tránh hành sự trong các năm Tam Tai gồm: Dần, Mão và Thìn. Năm dự kiến xây nhà là 2021 tức là năm Tân Sửu, gia chủ tuổi Bính Thìn sẽ không phạm vào Tam Tai. 

Giải thích từ ngữ

Tam Tai có nghĩa là tai họa trong 3 năm liên tiếp, là sự xung khắc trong 3 năm liên tiếp. Bạn không cần đào sâu gốc rễ vì sao lại vậy bởi đây là kinh nghiệm đúc kết từ nghìn đời, khuyên bạn nên tránh. Năm Tam Tai mà làm nhà sẽ dễ gặp phải điều không may hoặc tai họa khôn lường. 

Cách tính năm Tam Tai

  • Người sinh năm Thân, Thìn và Tý: Tam Tai là Dần, Mão và Thìn.
  • Người sinh năm Tỵ, Dậu và Sửu: Tam Tai là Hợi, Tý và Sửu.
  • Người sinh năm Mùi, Hợi và Mão: Tam Tai là Tị, Ngọ và Mùi.
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Tam Tai có nghĩa là tai họa trong 3 năm liên tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Cách hóa giải Tam Tai

Nhiều người thường tìm tới thầy cúng, nhà sư để dâng sao giải hạn, chi phí tốn kém. Điều này chỉ mang lại hiệu quả trong tư tưởng, tin rằng giải hạn rồi sẽ không sao. Còn theo tâm linh, vạn vật đều có quy luật, có thử thách thì mới thành công, trải qua kiếp nạn mới tu thành chính quả. 

Phạm Tam Tai có xây nhà, sửa nhà được không?

Nếu phạm Tam Tai, tốt nhất không nên xây nhà hay sửa nhà. Bên cạnh Tam Tai, người ta còn phải xét tới Hoang Ốc và Kim Lâu. Người ta vẫn bảo có kiêng có lành, nếu phạm phải Tam Tai thì không nên động thổ làm nhà, sửa chữa, nếu muốn làm thì nên mượn tuổi người khác.

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Nếu phạm Tam Tai, tốt nhất không nên xây nhà hay sửa nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi nào cũng phải trải qua hạn Tam Tai, nặng có, nhẹ có, nếu chăm làm việc thiện thì mọi khó khăn sẽ được hóa giải, nặng thành nhẹ, nhẹ hóa không. Do đó, hiểu Tam Tai là gì để kiêng chứ không nên quá mê tín hay áp đặt mọi chuyện. 

Kim Lâu

Năm 2021, gia chủ tuổi Bính Thìn bước sang tuổi 46. Theo cách tính Kim Lâu, nếu gia chủ xây nhà hoặc sửa nhà năm 2021 sẽ phạm phải Kim Lâu (cụ thể là Kim Lâu Thân).

Giải thích từ ngữ

Các cụ thường dạy “Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông” và “1, 3, 6, 8 Kim Lâu, dựng nhà, lấy vợ, tậu trâu thì đừng!”. Điều này dường như đã trở thành tục lệ, ăn sâu vào đời sống tinh thần của người dân Việt. 

Các dạng Kim Lâu

  • Kim Lâu Thân - Tuổi Kim Lâu 1: Nếu làm nhà tuổi này, bản thân người làm nhà sẽ bị hại, chẳng hạn như ốm đau, tai nạn, bệnh tật,… thậm chí là chết người. 
  • Kim Lâu Thê – Tuổi Kim Lâu 3: Đem đến tai họa cho vợ.
  • Kim Lâu Tử - Tuổi Kim Lâu 6: Đem đến tai họa cho con cái.
  • Kim Lâu Lục Súc – Tuổi Kim Lâu 8: Đem tai họa tới cho vật nuôi, chuyện làm ăn thất bại.
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Các dạng Kim Lâu 1, 3, 6, 8 - Ảnh minh họa: Internet

Cách tính Kim Lâu

Người sinh năm 1976, tuổi âm sẽ là: 2021 – 1976 + 1 = 46 (tuổi). Ta có 4+6=10. Khi tổng vượt 9, bạn sẽ trừ 9, ở đây 10-9=1 => Kim Lâu Thân. Làm nhà tuổi này sẽ khiến người nhà bị tổn hại, có thể bị ốm đau, tai nạn, bệnh tật, chết người,… do đó rất kỵ nếu bạn phạm phải Kim Lâu 1.

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Hoang Ốc

Theo cách tính Hoang Ốc, nếu gia chủ tuổi Bính Thìn xây nhà hoặc sửa nhà năm 2021 sẽ không phạm vào Hoang Ốc (Tứ Tấn Tài).

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Gia chủ tuổi Bính Thìn năm 2021 không phạm phải Hoang Ốc - Ảnh minh họa: Internet

Giải thích từ ngữ

Hoang Ốc có nghĩa là nhà hoang, là nơi ma quỷ trú ngụ, cần tránh làm nhà vào năm phạm phải Hoang Ốc. 

Vòng tính tuổi Hoang Ốc được chia làm 6 cung: nhất Cát (Kiết), nhì Nghi, tam Đại Sát, tứ Tấn Tài, ngũ Thọ Tử, lục Hoang Ốc. Tuổi 10 là bắt đầu Nhất Cát, 20 là bắt đầu nhì Nghi, 30 là bắt đầu tam Địa Sát, 40 là bắt đầu tứ Tấn Tài, 50 là bắt đầu ngũ Thọ Tử, 60 là bắt đầu lục Hoang Ốc, 70 là bắt đầu nhất Cát.

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Hoang Ốc có nghĩa là nhà hoang, là nơi ma quỷ trú ngụ - Ảnh minh họa: Internet
  • Nhất Cát: Làm nhà tuổi này sẽ có an cư tốt, mọi việc thuận lợi, hanh thông.
  • Nhì Nghi: Làm nhà tuổi này có lợi, nhà cửa giàu có, hưng vượng.
  • Tam Địa Sát: Làm nhà tuổi này sẽ khiến gia chủ mắc bệnh.
  • Tứ Tấn Tài: Làm nhà tuổi này, tài lộc sẽ đến.
  • Ngũ Thọ Tử: Làm nhà tuổi này là phạm, chia rẽ nội bộ, gặp cảnh sinh ly tử biệt.
  • Lục Hoang Ốc: Làm nhà tuổi này, khó mà thành đạt.

Ví dụ: Xem tuổi 35 làm nhà có hợp không? Lấy tuổi 30 là tam Địa Sát, theo chiều kim đồng hồ thì 31 là tứ Tấn Tài,…, 35 là nhì Nghi. Như vậy, 35 không phạm phải Hoang Ốc.

Các tuổi Hoang Ốc cần tránh: 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42 , 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75 tuổi.

Qua bài viết trên, chắc hẳn bạn đã biết trong năm 2021, gia chủ tuổi Bính Thìn 46 tuổi không phạm cả 3 yếu tố Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc. Do đó, tuổi Bính Thìn xây nhà năm 2021 vẫn tốt cho an cư, sự nghiệp.

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