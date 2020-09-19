Xem tử vi tuổi Bính Thìn năm 2021 nữ mạng chi tiết

Tâm linh - Tử vi 19/09/2020 10:09

Xem tử vi tuổi Bính Thìn năm 2021 nữ mạng sẽ giúp bạn có những lựa chọn hợp lý và gặt hái kết quả tốt nhất trong công việc, sức khỏe, tài lộc, tình duyên.

Nội dung bài viết

Bạn đang muốn xem tử vi tuổi Bính Thìn năm 2021 nữ mạng sẽ có những cơ hội và vận hạn gì, về sức khỏe, công danh sự nghiệp, tình cảm,… để từ đó tìm phương pháp giải quyết những khó khăn theo chiều hướng tốt đẹp nhất. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ cùng bạn giải mã tử vi tuổi Bính Thìn năm 2021 nữ mạng 1976. Cùng theo dõi ngay!

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Xem tử vi tuổi Bính Thìn năm 2021 nữ mạng chi tiết - Ảnh minh họa: Internet

Tổng quan tử vi tuổi Bính Thìn năm 2021 nữ mạng

Năm nay, Bính Thìn 1976 có sao Thiên Phúc chiếu, tựa như mặt trời rực rỡ giữa trưa, tất cả mọi việc đều hanh thông, mưu sự đều có thành tựu, không cầu mà có một cách tự nhiên. Thần phúc đức chiếu mệnh nên dù có một số điều họa do người xấu mang lại nhưng nó sẽ qua nhanh. 

Bính Thìn 1976 hãy cứ tự tin vì có trời ban phúc, không cần tranh giành, cuối năm nên đi về hướng Tây làm lễ, chắc chắn sẽ được bình yên trong năm 2021.

Chi tiết tử vi tuổi Bính Thìn 1976 nữ mạng năm 2021

Về phương diện công việc, ngoại giao

Năm 2021 là năm tài lộc đầy nhà đối với tuổi Bính Thìn 1976. Công việc kinh doanh hay sự nghiệp đều được đà phát triển mạnh hơn những năm trước. Tuy nhiên, Bính Thìn lại bị sao Kế Đô chiếu mệnh, tức là bạn sẽ bị kìm hãm bởi những điều tiếng thị phi, có kẻ gian hãm hại. Do đó, hãy cẩn thận hơn trong những mối quan hệ và việc lựa chọn bạn bè để giao lưu, hợp tác làm ăn, tránh những điều không hay xảy đến.

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Năm 2021 là năm tài lộc đầy nhà đối với Bính Thìn 1976 - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình duyên

Năm nay, tình duyên của bạn sẽ gặp nhiều trắc trở. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ giữ được những mối quan hệ thân tình và được nhiều người khác giới giúp đỡ.

Về phương diện tài lộc

Năm 2021 là năm tài lộc đối với tuổi Bính Thìn năm 2021, mọi sự khá tốt đẹp tựa như mặt trời giữa trưa. Đây là năm cơ hội phát triển về sự nghiệp, nên hãy tận dụng thật tốt các thời cơ.

Về phương diện tình cảm gia đình

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Cuộc sống gia đình Bính Thìn 1976 trong năm 2021 có nhiều thăng trầm - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống gia đình Bính Thìn 1976 trong năm 2021 có nhiều thăng trầm. Bạn cần tin tưởng và thể hiện sự quan tâm đối với các thành viên trong gia đình nhiều hơn, đặc biệt trong việc dạy dỗ con cái. Trong năm 2021, nếu Bính Thìn không đặt niềm tin vào gia đình mà lại tin vào những điều thị phi bên ngoài thì rất có thể sẽ đối mặt với nhiều sự rắc rối, thậm chí là tan vỡ, chia ly.

Về phương diện sức khỏe

Trong năm 2021, phương diện sức khỏe của tuổi Bính Thìn 1976 cần chú ý cẩn thận, đặc biệt là các bệnh có liên quan đến đường hô hấp, chân tay. Cần tăng cường tập luyện thể dục thể thao, giữ tinh thần luôn vững vàng, bình tĩnh.

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Trong năm 2021, Bính Thìn 1976 cần chú ý cẩn thận phương diện sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Sao chiếu mệnh

Năm 2021, Bính Thìn 1976 bị sao Kế Đô chiếu mệnh. Sao Kế Đô là vì sao tam cửu khóc bi ai, do đó ai bị ngôi sao này chiếu phải xem như gặp đen đủi. Tuy nhiên, nữ giới sẽ gặp phải nhiều điều kỵ hơn nam giới, cần đề phòng tháng 3 và tháng 9. 

Nam giới sinh hoạt bình thường, nếu có điều gì xảy đến cũng tiền hung hậu kiết. Trái lại, riêng với người nữ thì có thể bị tranh chấp, nặng hơn nữa là gặp những điều bi ai trong gia đạo.

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Năm 2021, Bính Thìn 1976 bị sao Kế Đô chiếu mệnh, gặp sự đen đủi - Ảnh minh họa: Internet

Với những người bị sao Kế Đô chiếu mạng, mỗi tháng đúng vào ngày 18 âm lịch, hãy dùng 21 cây đèn cầy, trà nước, hoa quả, bánh trái và thắp 3 nén nhang quay mặt về hướng chính Tây khấn vái “Thiên Cung Phân Vỹ Kế Đô Tinh Quân”, thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

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Về hướng xuất hành

Sau khi đã xông đất đầu năm mới, tuổi Bính Thìn 1976 có thể chọn các hướng xuất hành đầu năm Tân Sửu 2021, cụ thể là hướng đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa. Có người sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, đền, có người thì mùng 1 Tết mới đi, còn có người xuất hành vào mùng 1, mùng 3 hoặc mùng 5 Tết tùy từng hoàn cảnh cụ thể.

Các hướng nên xuất hành trong 3 ngày đầu năm 2021 tốt nhất cho tuổi Bính Thìn:

  • Mùng 1 Tết (Ngày 12/2/2021, thứ sáu): hướng Tây Nam.
  • Mùng 3 Tết (ngày 14/2/2021, chủ nhật): hướng Đông Nam, Tây Bắc.
  • Mùng 5 Tết (ngày 16/2/2021, thứ ba): hướng Tây Bắc, Đông Nam.
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Hướng xuất hành của tuổi Bính Thìn năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Về tuổi xông nhà

Đầu năm 2021, chủ nhà tuổi Bính Thìn nên mời những người thuộc năm tuổi Mậu Ngọ, Đinh Tỵ, Quý Hợi, Tân Dậu đến xông nhà để mọi việc được thuận lợi, may mắn, tài lộc, cả năm làm ăn phát đạt, vạn sự như ý.

Trên đây là những thông tin về tử vi tuổi Bính Thìn năm 2021 nữ mạng chi tiết nhất. Mong rằng qua bài viết, bạn có thể xây dựng những kế hoạch chu toàn và hợp lý nhất để chuẩn bị cho năm 2021 sung túc, hạnh phúc tràn đầy.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo*

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