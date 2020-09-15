Tử vi thứ Tư ngày 16/9/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn không lo tiền bạc, tuổi Tỵ thị phi đeo bám

Tâm linh - Tử vi 15/09/2020 05:19

Tử vi thứ Tư ngày 16/9/2020 của 12 con giáp: tuổi Thìn không lo tiền bạc, tuổi Tỵ thị phi đeo bám. Còn vận trình ngày mới của bạn thế nào?

Xem tử vi thứ Tư ngày 16/9/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Tư ngày 16/9/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý không vui về chuyện tình cảm, nhưng công việc tài lộc lại khá vượng.

Cuối ngày, bạn nhận được tin vui bất ngờ từ gia đình.

Tử vi thứ Tư ngày 16/9/2020 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Người có đôi đừng lơ là đối phương, dễ tạo cơ hội cho người thứ ba xen vào.

Tài lộc trung bình, nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi thứ Tư ngày 16/9/2020 của tuổi Dần

tu vi thu Tu ngay 16/9/2020 cua 12 con giap 3

Tử vi thứ Tư ngày 16/9/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần vẫn chưa tìm được phương pháp tốt nhất trong công việc.

Dù vậy, tài chính tăng vào cuối ngày giúp bạn thấy thoải mái hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 16/9/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão vất vả với khối lượng công việc lớn trong hôm nay. Nhưng rất may, quý nhân sẵn sàng chỉ đường đưa lối giúp bạn.

Cẩn thận với các quyết định trong tiền bạc vào hôm nay.

Tử vi thứ Tư ngày 16/9/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn không cần bận tâm chuyện tiền bạc trong hôm nay. Tuy nhiên gia đạo có chút lục đục, nên bình tĩnh để giải quyết cùng nhau.

Người độc thân tìm được nhân duyên như ý.

Tử vi thứ Tư ngày 16/9/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu Tu ngay 16/9/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Tư ngày 16/9/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ gặp thị phi đeo bám. Bạn không nên chống trả tiêu cực, chỉ cần tập trung vào công việc của mình.

Tài lộc ổn định hơn, nhưng vẫn phải chú ý chi tiêu.

Tử vi thứ Tư ngày 16/9/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ may mắn trong công việc, làm gì cũng thuận lợi.

Dù vậy tình duyên có vẻ u ám, hãy dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 16/9/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi cẩn thận với những quyết định tiền bạc trong hôm nay.

Đặc biệt, trong công việc sẽ có sự thay đổi lớn.

Tử vi thứ Tư ngày 16/9/2020 của tuổi Thân

tu vi thu Tu ngay 16/9/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Tư ngày 16/9/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân tìm được người chỉ dẫn nhiệt tình, sẽ cho bạn nhiều cơ hội lớn.

Tài lộc dồi dào, có nguồn tiền bất ngờ trong hôm nay.

Tử vi thứ Tư ngày 16/9/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu đừng để tâm lời nói tiêu cực của người khác, bạn nên tin tưởng vào bản thân.

Tài lộc chưa ổn định, nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi thứ Tư ngày 16/9/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất giữ gìn sức khỏe trong thời gian này, đừng vì căng thẳng mà dễ đổ bệnh.

Tài lộc trung bình, nhưng vẫn đủ tiêu xài.

Tử vi thứ Tư ngày 16/9/2020 của tuổi Hợi

Theo tử vi thứ Tư ngày 16/9/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi nên cẩn thận với đối thủ cạnh tranh.

Có tin vui tài lộc vào cuối ngày.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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