Phụ nữ có ngày sinh kết thúc bằng 3 số này mang mệnh phú quý, đàn ông tu mấy kiếp mới lấy được

Tâm linh - Tử vi 14/09/2020 05:15

Theo tử vi học, phụ nữ có ngày sinh kết thúc bằng 3 số này là thiên thần may mắn của gia đình, đàn ông may mắn lắm mới lấy được.

Theo tử vi học, phụ nữ có ngày sinh kết thúc bằng 3 số này mang nhiều phú quý, may mắn cho bản thân và gia đình.

Ngày sinh kết thúc bằng số 3

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Phụ nữ sinh vào các ngày 3, 13 và 23 đón nhận nhiều may mắn trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sinh vào các ngày 3, 13 và 23 đón nhận nhiều may mắn trong cuộc sống. Đây là người phụ nữ thông minh, tài trí nhưng tính tình thật thà. Họ sống có trách nhiệm, kiếm tiền từ nỗ lực của bản thân. Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy cũng không quật ngã được họ. Quan trọng hơn hết, đây là kiểu phụ nữ vượng phu ích tử, khi nhỏ đem may mắn đến cho gia đình, lớn lên làm giàu cho chồng con.

Đàn ông lấy được người phụ nữ này hưởng phúc lộc tiền tài không ngơi nghỉ, may mắn hơn người.

Ngày sinh kết thúc bằng số 6

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Đàn ông lấy được người vợ có ngày sinh thế này cũng được hưởng lây may mắn, phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, người sinh vào ngày 6, 16 và 26 có tính cách độc lập, mạnh mẽ. Họ đã muốn điều gì thì sẽ kiên cường theo đuổi đến cùng. Đây là những người thành đạt trong cuộc sống, có nhiều may mắn hơn người khác. Cuộc sống sau 35 tràn ngập phú quý, thư thả hưởng lộc.

Đàn ông lấy được người vợ có ngày sinh thế này cũng được hưởng lây may mắn, phú quý. Người vợ này sẽ giúp chồng làm giàu, thành công trong sự nghiệp.

Ngày sinh kết thúc bằng số 9

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Theo tử vi ngày sinh, người sinh vào các ngày 9, 19 và 29 có số mệnh viên mãn bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Số 9 là con số hoàng kim chứa đựng nhiều may mắn. Theo tử vi ngày sinh, người sinh vào các ngày 9, 19 và 29 có số mệnh viên mãn bất ngờ. Đây là những người thông minh, giỏi về tính toán kinh doanh. Họ đặc biệt giỏi quản lý tiền bạc. Khi gặp khó khăn, người này khéo léo tìm cách giải quyết hợp tình hợp lý. Hậu vận giàu có, cuộc sống sung túc.

Đàn ông lấy được người phụ nữ có số ngày sinh kết thúc bằng số 9 thì cả đời không phải lo chuyện tiền bạc. Vì người vợ này không chỉ kiếm tiền giỏi mà còn khéo giữ tiền, đảm bảo và gia tăng tài chính cho gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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