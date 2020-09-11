Từ giờ đến Tết Trung Thu, 3 con giáp nằm ngửa hứng tiền, ngồi không đếm vàng, tài khoản nhảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 11/09/2020 04:45

Từ giờ đến Tết Trung Thu, có 3 con giáp may mắn được thần Tài ưu ái, thần May Mắn đưa đón sớm hôm, tiền trong tài khoản không ngừng tăng, may mắn ngợp trời.

3 con giáp đón vận may, tài lộc ào ạt vào nhà từ giờ đến Tết Trung Thu.

Tuổi Thân

Tuổi thân là con giáp khéo léo, có nhiều mối quan hệ tốt, bạn bè thân thiết. Nhờ quen biết rộng mà con giáp này tìm được nhiều vận may trong sự nghiệp. Biết nắm bắt cơ hội quý giá, tuổi Thân càng dễ thành công khi còn trẻ.

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 Từ giờ đến Tết Trung Thu, đường tiền bạc của con giáp này ngày một rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Nửa đầu năm 2020, tài lộc của tuổi Thân không khởi sắc, thậm chí là bị hao mòn. Nhưng từ giờ đến Tết Trung Thu, đường tiền bạc của con giáp này ngày một rộng mở. Người tuổi này được quý nhân dẫn đường, thần Tài ghé thăm, làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc dồi dào.

Không chỉ vậy, họ còn có nhiều cơ hội trong công việc, có thêm nghề phụ để gia tăng thu nhập. Nhân duyên khá tốt, còn có hỷ tín trong thời gian này.

Tuổi Tuất

Theo tử vi con giáp, tuổi Tuất sống chân thành nên được nhiều người yêu quý cũng có người ganh ghét. Tuổi Tuất đã làm gì thì không dễ bỏ cuộc.

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Người kinh doanh được tín nhiệm, càng có nhiều đơn hàng cùng thu nhập lớn - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, tài vận của tuổi Tuất không tốt, thậm chí bị tiểu nhân phá rối. Dù vậy càng gần đến Tết Trung thu, tuổi Tuất càng đón nhiều vận may, phú quý. Người tuổi này trong công việc gặp được quý nhân, sự nghiệp thăng tiến vù vù. Chỉ cần cố gắng hết mình, con giáp này muốn gì liền có đó.

Người kinh doanh được tín nhiệm, càng có nhiều đơn hàng cùng thu nhập lớn. Không chỉ bản thân cố gắng mà con giáp này còn được quý nhân giúp đỡ, cuộc sống thăng hoa bất ngờ.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp lương thiện, thích kết bạn và gặp được nhiều người tốt. Đây còn là con giáp thích giúp người khác. Từ giờ đến Tết Trung thu, con giáp này đón tài lộc không ngừng vào nhà, làm một mà hưởng mười.

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Được quý nhân giúp đỡ, công việc của tuổi Hợi phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Được quý nhân giúp đỡ, công việc của tuổi Hợi phất lên như diều gặp gió. Đây cũng là thời gian tuổi Hợi có nhiều dự án khả thi, công việc suôn sẻ. Thu nhập tăng vọt, người kinh doanh tìm được đối tác như mong muốn. Càng về cuối năm thì tuổi Hợi càng có nhiều vận may, tiền vào nhà như nước sông Đà.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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