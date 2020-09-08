Tháng 9 cuồn cuộn tài lộc: 3 con giáp hứng rổ bạc tiền, đón mưa vận may, cuối năm thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 08/09/2020 05:07

Đây là 3 con giáp có nửa đầu năm 2020 nhiều sóng gió nhưng chỉ cần sang tháng 9 thì vận may lội ngược dòng, may mắn tài lộc ào ào tới.

Tháng 9 cuồn cuộn tài lộc với 3 con giáp may mắn này.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp hiền lành, giỏi giang, sống hòa thuận, thấu tình đạt lý. Đây là con giáp không quá coi trọng lợi ích cá nhân, luôn muốn tốt cho tập thể. Vì thế họ thường gặp nhiều quý nhân, được giúp đỡ tận tình.

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 Từ tháng 9, tài lộc và tình duyên của tuổi Mão đều bùng nổ khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, tuổi Mão có nhiều thay đổi lớn trong năm 2020. Dù đầu năm 2020, con giáp này phải trải qua nhiều khó khăn nhưng càng về cuối năm càng đón nhận vận may lội ngược dòng. Từ tháng 9, tài lộc và tình duyên của tuổi Mão đều bùng nổ khởi sắc. Đặc biệt, người kinh doanh có cơ hội gia tăng lợi nhuận. Không chỉ vậy, đây còn là tháng tuổi Mão được quý nhân giúp đỡ nhiệt tình, mở ra cuộc sống thăng hoa bất ngờ.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi con giáp, tuổi Ngọ là người sống tích cực, yêu thích sáng tạo. Con giáp này thành công nhờ vào sự nhạy bén, bản lĩnh không bỏ cuộc.

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Từ tháng 9, con giáp này gặp nhiều may mắn, cuộc sống sang trang, sự nghiệp vùn vụt leo thang - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 2020, tuổi Ngọ gặp khó khăn tài chính trong thời gian nửa năm đầu. Dù vậy, người tuổi Ngọ vốn tài giỏi, luôn nghĩ được phương pháp để giải quyết vấn đề. Từ tháng 9, con giáp này gặp nhiều may mắn, cuộc sống sang trang, sự nghiệp vùn vụt leo thang. Cuối năm nay, tuổi Ngọ chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều chuyện vui, tài lộc cuồn cuộn vào nhà, muốn khổ cũng khó.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp lương thiện, sống không tham vọng nhưng vẫn được nhiều phước lành từ ơn trên.

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Tuổi Hợi là một trong 3 con giáp có vận thế sáng rỡ từ tháng 9/2020 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi là một trong 3 con giáp có vận thế sáng rỡ từ tháng 9/2020. Với người tuổi Hợi kinh doanh, thời gian cuối năm là thời kỳ hoàng kim nhất trong năm. Đặc biệt từ tháng 9, tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi, sung túc viên mãn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Tài lộc không ngừng tăng, dồi dào đủ đầy.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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