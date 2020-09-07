Ngưỡng mộ 4 con giáp càng bị đời vùi dập càng vươn lên bung tài nở lộc thành công ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 07/09/2020 04:55

Đây là 4 con giáp được nhiều người ngưỡng mộ vì dù gặp trùng trùng khó khăn nhưng họ vẫn vùng mình vươn lên thành công ngoạn mục.

4 con giáp đáng nể nhất vì dù bị đời vùi dập vẫn thành công bất ngờ.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, coi những vất vả trong cuộc sống là thử thách để học hỏi, rèn luyện. Mỗi lần đối mặt với va vấp, họ can đảm vượt qua, từng bước học hỏi, hoàn thiện bản thân.

4 con giap 3
Càng bị vùi dập thì họ càng vùng mình vươn lên vượt qua khó khăn, thành công bứt phá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần còn là con giáp sống lạc quan, dồi dào niềm tin vào bản thân. Càng bị vùi dập thì họ càng vùng mình vươn lên vượt qua khó khăn, thành công bứt phá.

Tuổi Ngọ

Trong 12 con giáp, tuổi Ngọ thích tự do, thích thử thách và mạo hiểm. Vì thế, khi đối mặt với trở ngại, họ không bao giờ cúi đầu.

4 con giap 2
Trong chuyện tình cảm, tuổi Ngọ không bao giờ từ bỏ dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, tuổi Ngọ không bao giờ từ bỏ dễ dàng. Nếu cả hai có tranh cãi lớn, họ vẫn cố gắng tìm ra cách giải quyết. Hoặc nếu tình cảm đi vào ngõ cụt, họ càng kiên trì tìm hướng đi khác. Nhưng cũng vì tính cách này, có nhiều khi họ lại là người chịu tổn thương vì tình cảm đã không thể cứu vãn.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là một trong 4 con giáp đáng nể nhất. Đây là con giáp có tâm thế bình thản, đối mặt với khó khăn. Họ có tâm thế tích cực trong cuộc sống. Những thành tựu họ đạt được trong cuộc sống đều từ những nỗ lực không ngừng nghỉ. Với cách sống tích cực, nỗ lực, giữ vững tinh thần kiên cường, tuổi Sửu được nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Tuất

4 con giap 1
Theo tử vi con giáp, tuổi Tuất là con giáp giàu có nhờ nỗ lực bền bỉ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất là con giáp sống nghiêm túc, không bị tình cảm phân tâm. Họ sống tập trung vào mục tiêu của bản thân, có cách sống lạc quan hơn người khác.

Người tuổi Tuất luôn có kế hoạch sống và làm việc cụ thể. Họ làm gì cũng suy nghĩ cẩn thận, chu đáo.

Theo tử vi con giáp, tuổi Tuất là con giáp giàu có nhờ nỗ lực bền bỉ. Với động lực dồi dào cùng tinh thần kiên định, tuổi Tuất thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Đây là 4 nốt ruồi hoàng kim trên khuôn mặt, phụ nữ sở hữu phúc tướng này cả đời không lo thiếu tiền, trong vạn người họ là giàu nhất

Đây là 4 nốt ruồi hoàng kim trên khuôn mặt, phụ nữ sở hữu phúc tướng này cả đời không lo thiếu tiền, trong vạn người họ là giàu nhất

Trong nhân tướng học, mọi người có thể dựa vào những đặc điểm trên khuôn mặt để đoán được cuộc sống người đó sướng khổ ra sau, đặc biệt là nốt ruồi.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp mạnh mẽ tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 53 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng