Cát tinh Lộc Hỷ chiếu rọi, thần May Mắn chiều chuộng, 3 con giáp số dư ngân hàng tăng vùn vụt trong tháng 9/2020

3 con giáp giàu có, may mắn, bạc tiền rủng rỉnh trong tháng 9/2020.

Nhưng bước sang tháng 9/2020, được cát tinh phù trợ, những xui rủi thời gian trước đều tan biến. Vận may lội ngược dòng, tuổi Tỵ trở thành một trong 3 con giáp nắm giữ nhiều tài lộc và vận may nhất.

Tuổi Mùi

Theo tử vi con giáp, những tháng trước, tuổi Mùi chịu nhiều áp lực căng thẳng trong công việc nên tâm trạng cũng u ám.

Tháng 9 đến mở cung tài lộc và vận may cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 9 đến mở cung tài lộc và vận may cho con giáp này. Cung phúc đức của tuổi Mùi xuất hiện cát tinh “Lộc Hỷ” chiếu rọi nên sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào. Những căng thẳng, áp lực trong thời gian trước được giải tỏa, tâm trạng của tuổi Mùi vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, thu nhập cũng nhanh chóng tăng đều mỗi ngày.

Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp, tuổi Mùi là con giáp trải qua thời gian với nhiều hung tin trong công việc, tài vận và cả tình duyên.

Tháng 9 may mắn đến đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 9 may mắn đến đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tuổi Thìn. Được phúc tinh phù trợ, vận may liên tiếp đến với con giáp này. Sự nghiệp leo thang, tình cảm viên mãn, thu nhập tăng gấp mấy lần. Có thể nói đây là thời gian may mắn nhất của tuổi Mùi. Tuổi Mùi nên nắm bắt thời cơ, những cơ hội hiếm có trong thời gian này để làm giàu, mở đường cho công việc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.