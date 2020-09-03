3 con giáp bụng dạ Bồ Tát, được thần Phật dẫn đường, càng sống lương thiện càng gặp may mắn

Tâm linh - Tử vi 03/09/2020 04:32

Đây là 3 con giáp có bụng dạ lương thiện, được Bồ Tát chở che, thần Phật dẫn đường. Họ càng sống hiền lành thì càng gặp nhiều may mắn.

Nhờ bản tính hiền lành, 3 con giáp này càng sống lương thiện càng có nhiều may mắn, phú quý.

Tuổi Tuất

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Tuổi Tuất là con giáp lương thiện được ơn trên nâng đỡ vì thế mà có nhiều phúc khí - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, tuổi Tuất sống tình nghĩa, giàu lòng bao dung, thích giúp đỡ người khác. Chỉ cần thấy chuyện không công bằng, họ sẽ ra tay ngay. Khi có tuổi Tuất bên cạnh, bạn không bao giờ bị ăn hiếp, vì luôn được họ bảo vệ. Và khi được đối đãi chân thành, họ sẽ trả lại nhiều hơn thế.

Tuổi Tuất là con giáp lương thiện được ơn trên nâng đỡ vì thế mà có nhiều phúc khí. Họ càng sống hiền lành chân thành thì vận may sẽ tự tìm đến. Cuộc đời của con giáp này không giàu có thì cũng đủ đầy bình yên, luôn được quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Mão

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Với tâm địa trong sáng, tuổi Mão được Bồ Tát bảo vệ, cuộc sống có khó khăn biến cố cũng dễ dàng vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão là con giáp thông minh sống tình nghĩa, lương thiện. Họ có cách sống chân thành, đối đãi thiệt tình với người khác, còn thường ra tay giúp người khó khăn. Với sự nhạy bén, khôn khéo, họ giải vây cho người đang khốn đốn. Dù thông minh tài giỏi nhưng tuổi Mão sống ôn hòa, tốt tính với mọi người xung quanh.

Với tâm địa trong sáng, tuổi Mão được Bồ Tát bảo vệ, cuộc sống có khó khăn biến cố cũng dễ dàng vượt qua. Trung vận dồi dào tài lộc và phú quý.

Tuổi Mùi

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Tuổi Mùi là một trong 3 con giáp giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi là một trong 3 con giáp giàu có. Dù vậy, đây không phải là con giáp tự cao mà xem thường người yếu thế. Họ sống hòa đồng, phấn đấu không ngừng nhưng cũng vì lợi ích của người khác mà sẵn sàng chịu thiệt. Dù con giáp này sinh ra trong giàu có hay thiếu thốn thì trung vận vẫn suôn sẻ, sung túc. Những nỗ lực khi họ còn trẻ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Mùi sống hiền lành, chân thành nên luôn được bề trên chở che, nâng đỡ, vận may luôn tìm vào nhà.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Mẹ thuộc 4 tuổi này con cái cả đời tài lộc phủ đầy người, không thành sếp tổng cũng phú quý giàu sang

Mẹ thuộc 4 tuổi này con cái cả đời tài lộc phủ đầy người, không thành sếp tổng cũng phú quý giàu sang

Nếu có mẹ là 4 con giáp này thì cứ yên tâm, cuộc đời của con cái phúc dày mệnh lớn, tài lộc phủ người, giàu sang phú quý.

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