Mẹ thuộc 4 tuổi này con cái cả đời tài lộc phủ đầy người, không thành sếp tổng cũng phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 27/08/2020 05:10

Nếu có mẹ là 4 con giáp này thì cứ yên tâm, cuộc đời của con cái phúc dày mệnh lớn, tài lộc phủ người, giàu sang phú quý.

Đây là 4 con giáp mang phúc lộc phú quý đến cho con cái, cuộc đời của con không may mắn suôn sẻ thì cũng bạc tiền đầy lối.

Tuổi Thân

Mẹ tuổi Thân là người tâm lý, coi trọng gia đình. Họ sống lạc quan, tràn đầy hy vọng vào tương lai tốt đẹp.

4 con giap 1
Tuổi Thân còn là con giáp để lại phúc đức, tài lộc và vận may cho con - Ảnh minh họa: Internet

Đây là con giáp luôn có suy nghĩ phải có trách nhiệm với gia đình. Bởi thế đây là người mẹ bản lĩnh giúp con thành tài. Họ dạy con sống độc lập và quý trọng những gì đang có. Tuổi Thân còn là con giáp để lại phúc đức, tài lộc và vận may cho con. Có người mẹ thế này, con có nền tảng thành công hơn người.

Đặc biệt từ sau 50 tuổi, mẹ tuổi Thân tận hưởng cuộc sống bình yên, viên mãn nhiều người ghen tị. Con giáp này dù có nhiều tham vọng nhưng mong muốn lớn nhất là cùng chồng con bình yên sống ngày tháng đơn giản.

Tuổi Sửu

Mẹ tuổi Sửu có ý thức trách nhiệm nuôi dạy con rất lớn. Họ luôn muốn cho con những gì tốt nhất. Những đứa trẻ của mẹ tuổi Sửu sống độc lập, có nhân cách tốt.

4 con giap 2
Khi con trưởng thành, có mẹ tuổi Sửu là hậu phương vững chắc thì càng tự tin, dễ đạt thành tựu - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tuổi Sửu dạy con cách giao tiếp, càng lớn lên con càng khéo léo, có tài lãnh đạo. Khi con trưởng thành, có mẹ tuổi Sửu là hậu phương vững chắc thì càng tự tin, dễ đạt thành tựu.

Tuổi Dần

Theo tử vi con giáp, tuổi Dần thông minh, bản lĩnh, sống có chính kiến riêng. Đây là con giáp khôn khéo, thẳng tính. Khi có con, tuổi Dần để lại nhiều phúc đức, may mắn cho con. Khi còn nhỏ, trẻ đã được dạy dỗ chu đáo để tài giỏi, thành công hơn người khác. Hơn nữa, có mẹ tuổi Dần thì con có bệ phóng vững chắc để thành công, giàu có trong tương lai.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là một trong 4 con giáp vượng phu ích tử. Đây là người mẹ hết lòng nuôi dạy con. Trẻ được sinh ra bởi con giáp này thông minh, có tấm lòng lương thiện và sống bản lĩnh.

4 con giap 3
Tuổi Mùi là một trong 4 con giáp vượng phu ích tử - Ảnh minh họa: Internet

Con của người mẹ tuổi Mùi tràn đầy tự tin, nổi trội hơn bạn bè cùng tuổi. Vì chúng được mẹ dạy dỗ chu đáo, yêu thương hết lòng. Khi trưởng thành, trẻ trở thành người thành công lại luôn gặp được quý nhân giúp đỡ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi tài lộc của 12 con giáp tháng 9/2020: Sửu, Dần, Thân tiền bạc ào ạt, Tý Mão thiếu trước hụt sau

Tử vi tài lộc của 12 con giáp tháng 9/2020: Sửu, Dần, Thân tiền bạc ào ạt, Tý Mão thiếu trước hụt sau

Theo tử vi con giáp, tháng 9/2020 này, vận trình tài lộc của 12 con giáp có nhiều thay đổi. Trong đó có 2 con giáp tiền bạc phủ phê, 3 con giáp cẩn trọng thiếu trước hụt sau.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp vượng phu ích tử 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 11 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 46 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 59 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 18 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng