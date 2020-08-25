3 nàng giáp có số mệnh Phượng Hoàng, càng già càng giàu, càng lớn tuổi càng sắc nước hương trời

Tâm linh - Tử vi 25/08/2020 04:40

Đây là 3 con giáp có nét duyên dáng, khí chất nổi bật. Ai già thì mặc, riêng phụ nữ tuổi này càng già càng đẹp, càng lớn tuổi càng giàu có.

Theo năm tháng, 3 con giáp mang mệnh Phượng Hoàng bị thời gian bỏ quên, nhưng thần Tài thì luôn ưu ái họ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi con giáp, phụ nữ tuổi Tuất trời sinh sống tích cực, chân thành, giàu đức hạnh. Đây là con giáp sinh ra đã mang mệnh Phượng Hoàng, được nhiều người mến mộ. Ngay từ nhỏ, họ đã mang phú quý, vận may về cho gia đình. Trong nhà có nàng giáp tuổi Tuất thì gia đình dễ dàng phất giàu, thịnh vượng.

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Sau khi lấy chồng, phụ nữ tuổi Tuất là con giáp vượng phu ích tử, hết lòng vì gia đình, sinh tài sinh lộc, mang phúc đức về cho người thân - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi lấy chồng, phụ nữ tuổi Tuất là con giáp vượng phu ích tử, hết lòng vì gia đình, sinh tài sinh lộc, mang phúc đức về cho người thân. Đàn ông lấy được vợ tuổi Tuất không chỉ công thành danh toại mà gia đình còn giàu có, vượng phát. Đặc biệt, phụ nữ tuổi Tuất càng lớn tuổi thì càng duyên dáng quyến rũ cùng sự sang giàu quyền quý đeo bám.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp nhẹ nhàng, tinh tế. Dù nàng giáp này không có nhan sắc nổi bật nhưng lại có nét duyên ngầm khiến đàn ông mê đắm.

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Phụ nữ tuổi Mùi càng về già thì càng tận hưởng cuộc sống an nhàn, con cháu hiếu thuận - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi có gia đình, phụ nữ tuổi Mùi hết lòng sống vì chồng con. Nếu chồng gặp khó khăn trong công việc, họ sẽ hết lòng cùng chồng vượt qua. Lấy được người vợ tốt thế này, đàn ông tay trắng cũng có ngày nắm trong tay đại nghiệp. Phụ nữ tuổi Mùi càng về già thì càng tận hưởng cuộc sống an nhàn, con cháu hiếu thuận.

Tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu là một trong 3 con giáp vượng vận qúy nhân. Họ đi đến đâu cũng gặp người thương người quý. Khi họ gặp khó khăn luôn có quý nhân ra tay giúp đỡ. Nàng giáp này trời sinh đảm đang, có đầu óc.

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Khi có chồng, phụ nữ tuổi Dậu mang tới tài lộc cho gia đình chồng, là hậu phương vững chắc để chồng thành công - Ảnh minh họa: Internet

Khi có chồng, phụ nữ tuổi Dậu mang tới tài lộc cho gia đình chồng, là hậu phương vững chắc để chồng thành công. Nàng giáp này có tính cách thanh lịch, vững vàng. Càng lớn tuổi thì họ càng có cuộc sống viên mãn, sung túc đủ đầy.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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