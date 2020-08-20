Đúng ngày rằm Tháng 7 âm lịch: 3 con giáp được cơn mưa vàng bạc ầm ầm đổ xuống đầu, không trúng số cũng trúng mánh

Tâm linh - Tử vi 20/08/2020 04:19

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch này, có 3 con giáp đón bão tin vui, tiền bạc ào ào vào nhà như nước sông Đà, muốn nghèo cũng khó.

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp này chuẩn bị túi ba gang, két sắt siêu to khổng lồ để đựng tiền bạc nhé!

Tuổi Tuất

Ngày Rằm tháng 7 âm lịch là thời gian đỉnh điểm may mắn và tài lộc của tuổi Tuất. Chuyện vui cứ nối đuôi nhau vào nhà, tiền bạc tự chui vào túi, làm gì cũng hanh thông dễ dàng. Tuổi Tuất nên tự tin vào bản thân hơn để nắm bắt thời cơ trước mắt. Chỉ cần bỏ ra một chút công sức, con giáp này liền giành được thắng lợi vẻ vang, mang về bộn tiền cùng danh tiếng.

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Tuổi Tuất được xem là một trong 3 con giáp may mắn nhất trong dịp Rằm tháng 7 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất được xem là một trong 3 con giáp may mắn nhất trong dịp Rằm tháng 7 này. Chỉ cần nỗ lực hết sức, cùng sự tương trợ của quý nhân, tuổi Tuất muốn gì liền có đó.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp thứ hai chạm đến tài lộc và phú quý trong dịp Rằm này. Vừa là con giáp có nhiều tiền bạc, vừa giỏi quản lý tài chính, tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội làm giàu, thăng tiến.

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Ngày Rằm tháng 7 âm lịch sẽ mở ra thời kỳ vàng son cho tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày Rằm tháng 7 âm lịch sẽ mở ra thời kỳ vàng son cho tuổi Thìn. Tháng 7 cô hồn xấu với ai thì mặc, riêng tuổi Thìn thì may hết phần thiên hạ. Họ may mắn tới mức đụng tới gì cũng dễ dàng, thuận lợi, tiền bạc hay sự nghiệp đều phất lên nhanh chóng.

Tuổi Thìn nên tận dụng vận may này để thu về gấp đôi thành quả.

Tuổi Dần

Theo tử vi con giáp, tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, gặp nhiều suôn sẻ trong cuộc sống. Trong ngày Rằm tháng 7 âm lịch này, tuổi Dần có cơ hội phát tài phát lộc. Tiền bạc vào túi gấp đôi gấp ba mọi khi.

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Trong ngày Rằm tháng 7 âm lịch này, tuổi Dần có cơ hội phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này chỉ cần làm tốt công việc của mình thì tài lộc, vận may và quý nhân sẽ tự tìm đến. Không chỉ vậy, họ còn được ban tặng nhiều cơ hội làm giàu khác.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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