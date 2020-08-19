Tháng 9 trúng số, tháng 10 phát tài: 3 con giáp tiền đếm mỏi tay, vàng để chật két, giàu có nhất vùng

Tâm linh - Tử vi 19/08/2020 04:44

Tháng 9, tháng 10 tới đây là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp may mắn này, làm gì cũng đặc biệt may mắn, tiền bạc phủ phê, cuộc sống không thiếu gì.

Đây là 3 con giáp giàu nứt vách, may nhất vùng, làm gì cũng xuôi chèo mát mái trong tháng 9, 10 tới.

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão sống lương thiện, hiền lành, không quá tham vọng vật chất mà chỉ muốn sống cuộc đời nhiều tình cảm. Nhưng đây cũng là con giáp cố gắng nhiều trong cuộc sống, không ngừng nỗ lực để được sung túc, thoải mái.

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Vận may lội ngược dòng, tuổi Mão tìm được cơ hội tỏa sáng - Ảnh minh họa: Internet

2020, tuổi Mão cũng gặp nhiều khó khăn như những con giáp khác. Nhưng từ tháng 9 trở đi, vận thế của họ hoàn toàn thay đổi. Vận may lội ngược dòng, tuổi Mão tìm được cơ hội tỏa sáng. Không chỉ công việc suôn sẻ thăng tiến mà tài lộc cũng ầm ầm tìm đường vào nhà. Với những khoản tiền dư dả, tuổi Mão có thể đầu tư để sinh lời nhiều hơn.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp thẳng thắn, có tinh thần trách nhiệm cao với bản thân và gia đình. Đây là con giáp không thích nói nhiều, chỉ dùng hành động để thể hiện bản thân.

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Đặc biệt là tháng 9 và 10 sắp tới, tuổi Tuất gặp nhiều may mắn và cơ hội tỏa sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất siêng năng, luôn nắm bắt cơ hội để vươn lên cuộc sống tốt đẹp hơn. Thời gian đầu năm 2020, tuổi Tuất có nhiều khó khăn, vật chất cũng không dư dả, công việc có nhiều trở ngại. Nhưng càng gần về cuối năm thì tuổi Tuất càng có nhiều cơ hội đổi đời.

Đặc biệt là tháng 9 và 10 sắp tới, tuổi Tuất gặp nhiều may mắn và cơ hội tỏa sáng. Như bù đắp cho những khó khăn tuổi Tuất gặp phải trong thời gian qua, lũ lượt tài lộc và vận may đến trong thời gian này. Tuổi Tuất ngồi không cũng có tiền bạc, có người đến giúp.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi con giáp người tuổi Tỵ trời sinh thông minh, nhạy bén, luôn nắm bắt thời cơ xung quanh để có được cuộc sống đủ đầy sung túc. Không như những con giáp khác, để có được thành công, con giáp này phải đánh đổi nhiều thứ, nhưng họ không bao giờ hối hận.

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Tuổi Tỵ là một trong 3 con giáp vận thể đỏ như son, cuộc sống thịnh vượng trong những tháng gần cuối năm, đặc biệt là tháng 9 và 10 sắp tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ là một trong 3 con giáp vận thể đỏ như son, cuộc sống thịnh vượng trong những tháng gần cuối năm, đặc biệt là tháng 9 và 10 sắp tới. Không chỉ được thần Tài nâng đỡ, tuổi Tỵ còn được quý nhân phù trợ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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