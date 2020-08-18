Cúng mùng 1 tháng 7 cô hồn: Cứ nhắm khung giờ ‘vàng’ này để kích tài lộc, gia tăng vượng khí, cả tháng gặp hên

Vào ngày mùng 1 tháng 7 cô hồn, để kích thêm tài lộc, gia tăng linh khí vượng cho gia đình, hãy “nhắm” đúng khung giờ vàng này để thắp hương cho thần Tài.

Tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng 7 cô hồn, theo quan niệm tâm linh thì đây là tháng không may mắn. Vì thế, gia chủ thường cúng mùng 1 tháng này chu đáo để mong tổ tiên, ơn trên phù hộ độ trì nhà cửa an yên, mọi chuyện suôn sẻ. Gia chủ thường cúng mùng 1 tháng này chu đáo để mong tổ tiên, ơn trên phù hộ độ trì nhà cửa an yên, mọi chuyện suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet Theo chia sẻ của chuyên gia phong thủy, khung giờ vàng lộc để gia chủ thắp hương thần Tài trong mùng 1 tháng 7 âm lịch là vào buổi sáng từ 7 giờ đến 9 giờ là vượng tốt nhất cho gia đình.

Nếu gia chủ cúng mùng 1 như ngày Rằm bình thường, không kèm theo cúng cô hồn thì nên sắm lễ gồm hương hoa, trầu rượu, nước và hoa quả. Theo chia sẻ của chuyên gia phong thủy, khung giờ vàng lộc để gia chủ thắp hương thần Tài trong mùng 1 tháng 7 âm lịch là vào buổi sáng từ 7 giờ đến 9 giờ là vượng tốt nhất cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet Đây là bài văn khấn cúng mùng 1 tháng 7 âm lịch:

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy) - Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. - Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần. - Con kính lạy ngài Đông Thần Quân. - Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch. - Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần. - Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần. - Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này. Tín chủ (chúng) con là: ……………………………Ngụ tại: ………………………………Hôm nay là ngày … tháng … năm … tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy) Nếu gia chủ cúng mùng 1 như ngày Rằm bình thường, không kèm theo cúng cô hồn thì nên sắm lễ gồm hương hoa, trầu rượu, nước và hoa quả - Ảnh minh họa: Internet Nếu cúng mùng 1 tháng cô hồn thì sắm những lễ sau đây: Tiền vàng từ 15 lễ trở lên, quần áo chúng sinh từ 20 đến 50 bộ.

Tiền chúng sinh (tiền trinh), hoa, quả ngũ sắc.

Bánh kẹo, tiền mặt (tiền thật nhiều mệnh giá).

Nếu có cúng cháo thì thêm mâm gạo muối – 5 bát, 5 đôi đũa hoặc thìa.

12 cục đường thẻ.

Mía (để cả vỏ, chặt từng khúc khoảng 15 cm).

3 ly nước nhỏ, 3 cây nhang và 2 cây nến nhỏ. Điều cần lưu ý khi cúng mùng 1 tháng 7 cô hồn: Không cúng xôi, gà. Khi để tiền vàng trên mâm thì để 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi hướng để từ 3 – 5 – 7 cây nhang. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Cảnh báo: 11 điều đại kỵ không nên làm trong mùng 1 tháng 7 cô hồn để tránh vận xui tìm tới cửa nhà Người xưa thường nói tháng 7 âm lịch là tháng không may mắn nhất trong năm. Để tránh vận xui đeo bám, bạn nên biết 11 điều đại kỵ không nên làm trong ngày mùng 1 tháng 7 cô hồn.

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