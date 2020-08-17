Tháng 7 cô hồn: 3 con giáp chạm đâu cũng ra vàng bạc, 2 con giáp đụng gì cũng đổ vỡ trắc trở

Tâm linh - Tử vi 17/08/2020 05:19

Sang tháng 7 cô hồn, có 3 con giáp tỏa sáng như sao trời, làm gì cũng thăng hoa, 2 con giáp trượt dốc không phanh, đụng gì cũng trắc trở khó khăn.

Trong tháng 7 cô hồn xui xẻo với 2 con giáp, nhưng lại cực kỳ may mắn với 3 con giáp.

Tuổi Thân

Theo tử vi con giáp, người tuổi Thân thông minh, nhạy bén, luôn biết cách tìm kiếm nhiều cơ hội đổi đời, vươn lên cuộc sống thượng lưu.

thang 7 co hon 3
Tháng 7 âm lịch là thời gian hoàng kim của tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7 âm lịch là thời gian hoàng kim của tuổi Thân. Họ có nhiều ý kiến mới mẻ, sáng tạo trong công việc. Không chỉ vậy, con giáp này gặp chuyện gì cũng suôn sẻ, xuôi chèo mát mái. Đây là tháng may mắn cho tuổi Thân nhiều thành công và tài lộc.

Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp, tuổi Thìn là con giáp mạnh mẽ, giỏi ăn nói nên có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, giúp đỡ nhiều trong công việc, tài vận và tình cảm.

Tháng 7 âm lịch có tiếng là tháng không may mắn nhưng tuổi Thìn có tiềm lực vô hạn, có khả năng tận dụng nhiều mối quan hệ để thu lợi về cho bản thân, tìm kiếm thành công.

Tuổi Tý

thang 7 co hon 2
Trong tháng 7 cô hồn, công việc của tuổi Tý thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 7 cô hồn, công việc của tuổi Tý thuận lợi. Những khó khăn trước đó đều được giải quyết, con giáp này được cấp trên trọng dụng, trở thành ngôi sao trong lòng đồng nghiệp.

Tuổi Sửu

Tháng 7 âm lịch khá gay go với người tuổi Sửu. Con giáp này nên kiên nhẫn giải quyết những vấn đề không như ý, làm gì cũng nên cẩn trọng, đừng dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Hơn hết, tuổi Sửu nên kiên định hơn, đừng để người khác dễ dàng thay đổi ý kiến của mình.

Tuổi Mão

Tuổi Mão nên giữ gìn sức khỏe trong tháng này. Đặc biệt, người đi làm nên chú tâm hơn trong công việc, tránh phạm phải những lỗi nhỏ mà ảnh hưởng đến kết quả.

thang 7 co hon 1
Tuổi Mão nên giữ gìn sức khỏe trong tháng này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, đừng vì quá mải mê với công việc mà bỏ bê người thân.

Tử vi con giáp chỉ một phần nói về vận mệnh của con người, quan trọng là biết trước để tránh điều không may, cùng nỗ lực cố gắng của bản thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Đúng mùng 1 tháng 7 cô hồn: Cảnh giác với 7 hiện tượng ‘lạ’ trong nhà báo hiệu vận xui sắp ập đến

Đúng mùng 1 tháng 7 cô hồn: Cảnh giác với 7 hiện tượng ‘lạ’ trong nhà báo hiệu vận xui sắp ập đến

Đúng ngày mùng 1 tháng 7 cô hồn, có những dấu hiệu phong thủy cảnh báo vận xui đang lăm le tìm đến gia đình bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   tháng 7 âm lịch tử vi con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 45 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 33 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 52 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng