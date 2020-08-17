Tháng 7 cô hồn: 3 con giáp chạm đâu cũng ra vàng bạc, 2 con giáp đụng gì cũng đổ vỡ trắc trở

Theo tử vi con giáp, người tuổi Thân thông minh, nhạy bén, luôn biết cách tìm kiếm nhiều cơ hội đổi đời, vươn lên cuộc sống thượng lưu.

Trong tháng 7 cô hồn xui xẻo với 2 con giáp, nhưng lại cực kỳ may mắn với 3 con giáp.

Trong 12 con giáp , tuổi Thìn là con giáp mạnh mẽ, giỏi ăn nói nên có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, giúp đỡ nhiều trong công việc, tài vận và tình cảm.

Tháng 7 âm lịch là thời gian hoàng kim của tuổi Thân. Họ có nhiều ý kiến mới mẻ, sáng tạo trong công việc. Không chỉ vậy, con giáp này gặp chuyện gì cũng suôn sẻ, xuôi chèo mát mái. Đây là tháng may mắn cho tuổi Thân nhiều thành công và tài lộc.

Tháng 7 âm lịch có tiếng là tháng không may mắn nhưng tuổi Thìn có tiềm lực vô hạn, có khả năng tận dụng nhiều mối quan hệ để thu lợi về cho bản thân, tìm kiếm thành công.

Tuổi Tý

Trong tháng 7 cô hồn, công việc của tuổi Tý thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 7 cô hồn, công việc của tuổi Tý thuận lợi. Những khó khăn trước đó đều được giải quyết, con giáp này được cấp trên trọng dụng, trở thành ngôi sao trong lòng đồng nghiệp.

Tuổi Sửu

Tháng 7 âm lịch khá gay go với người tuổi Sửu. Con giáp này nên kiên nhẫn giải quyết những vấn đề không như ý, làm gì cũng nên cẩn trọng, đừng dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Hơn hết, tuổi Sửu nên kiên định hơn, đừng để người khác dễ dàng thay đổi ý kiến của mình.

Tuổi Mão

Tuổi Mão nên giữ gìn sức khỏe trong tháng này. Đặc biệt, người đi làm nên chú tâm hơn trong công việc, tránh phạm phải những lỗi nhỏ mà ảnh hưởng đến kết quả.

Tuổi Mão nên giữ gìn sức khỏe trong tháng này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, đừng vì quá mải mê với công việc mà bỏ bê người thân.

Tử vi con giáp chỉ một phần nói về vận mệnh của con người, quan trọng là biết trước để tránh điều không may, cùng nỗ lực cố gắng của bản thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.