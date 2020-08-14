Cách ‘tránh tà’ tháng 7 cô hồn cho 12 con giáp để rũ bỏ vận xui, tài lộc nườm nượp vào nhà

Cách "tránh tà" trong tháng cô hồn: Bạn nên tập trung vào điểm mạnh của bản thân, bạn càng phát huy tốt thì tiểu nhân càng không có cách giở trò.

Người tuổi Tý đặc biệt chú ý trong tháng 7 cô hồn . Bạn nên cẩn thận tiểu nhân tìm cách cản trở trong công việc.

Cách "tránh tà": Vay mượn tiền là chuyện nhạy cảm, hãy cân nhắc để không tiền mất mà tình cảm cũng không còn.

Trong tháng 7 âm lịch , người tuổi Sửu nên thận trọng phòng tránh những việc không như ý, đặc biệt liên quan đến tiền của. Đừng ra ngoài vào ban đêm.

Tuổi Dần

Tuổi Dần cẩn thận điềm tình cảm không như ý trong tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần cẩn thận điềm tình cảm không như ý trong tháng 7 âm lịch.

Cách "tránh tà": Nên dành thời gian để bồi dưỡng tình cảm, giải quyết những hiểu lầm.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão cẩn thận đừng đến những nơi sông suối trong tháng 7 âm lịch.

Cách "tránh tà": Khi ra ngoài, bạn nên đảm bảo an toàn, đặc biệt đừng đến những nơi mà không hiểu rõ về địa lý ở đó.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nên chú ý bảo vệ sức khỏe trong tháng này.

Cách "tránh tà": Tuổi Thìn nên chú ý đến chế độ ăn uống nhiều hơn, nên ăn đúng bữa và có chế độ dinh dưỡng đầy đủ.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ thận trọng họa thị phi trong tháng 7 cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ thận trọng họa thị phi trong tháng 7 cô hồn.

Cách "tránh tà": Bất cứ khi nào nói gì, với ai, bạn nên suy nghĩ kỹ, cẩn thận làm mất lòng người có quyền có tiếng.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ nên chú ý đến sức khỏe, đặc biệt các bệnh về dạ dày hay cảm mạo.

Cách "tránh tà": Nên tập luyện và nghỉ ngơi hợp lý. Công việc càng căng thẳng thì bạn càng phải biết giữ gìn sức khỏe. Bệnh tật là "vận xui" có thể hóa giải nhờ phòng tránh.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cẩn thận vận đào hoa “sát”, mang đến tình duyên không như ý, thậm chí là hại đến bản thân.

Cách "tránh tà": Người độc thân nên xem xét kỹ đối tượng muốn hẹn hò, đừng để tình cảm lấn át lý trí. Người có đôi nên giữ khoảng cách với người khác giới.

Tuổi Thân

Tuổi Thân nên chú ý đến các mối quan hệ xã giao trong tháng cô hồn, cẩn trọng tranh cãi mâu thuẫn lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân nên chú ý đến các mối quan hệ xã giao trong tháng cô hồn, cẩn trọng tranh cãi mâu thuẫn lớn.

Cách "tránh tà": Nên giữ bình tĩnh trong bất kì hoàn cảnh nào, một cuộc tranh cãi có thể khiến bạn mất nhiều thứ.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có điềm sức khỏe không tốt, ra đường có thể gặp chuyện không như ý muốn.

Cách "tránh tà": Ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Khi ra đường nên để những gì quý giá ở nhà, cẩn trọng ngó nhìn trước sau.

Tuổi Tuất

Trong tháng 7 cô hồn, tuổi Tuất có điềm báo hao tài tốn của.

Cách "tránh tà": Nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, có những khoản để phòng rủi ro khi cần thiết.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi cẩn thận các bệnh về đường tiêu hóa, dẫn đến hao tốn tiền của.

Cách "tránh tà": Nên ăn uống cẩn thận, đúng giờ và tốt nhất là nấu nướng tại nhà là an toàn nhất.

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 cô hồn là tháng không may mắn. 12 con giáp biết trước phần nào vận thế trong tháng mới để tránh những điều không như ý cũng là cách “giải tà” hiệu quả.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.