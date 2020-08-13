Tháng 7 cô hồn: 3 con giáp gặp thần Tài nhảy bổ vào người, thần May Mắn kề vai sát cánh trên mọi mặt trận

Tâm linh - Tử vi 13/08/2020 04:32

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 cô hồn xui xẻo nhưng riêng 3 con giáp này lại gặp may liên tục, tài lộc vào nhà, hỷ tín lâm môn.

Trong tháng 7 cô hồn, ai xui mặc ai, có 3 con giáp gặp thần Tài cùng thần May Mắn mỗi ngày.

Tuổi Mão

Theo tử vi tháng 7 âm lịch, tuổi Mão là con giáp may mắn với cuộc sống nở hoa. Đây là tháng tuổi Mão gánh tài gánh lộc về nhà.

Về sự nghiệp, tuổi Mão được quý nhân giúp đỡ. Những khó khăn trong công việc không còn, nhiều cơ hội thăng tiến nườm nượp đến không ngớt.

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Theo tử vi tháng 7 âm lịch, tuổi Mão là con giáp may mắn với cuộc sống nở hoa - Ảnh minh họa: Internet

Về tài lộc tuổi Mão thuận lợi phát tài phát lộc. Tiền về căng ví, tài khoản nhảy số liên tục. Trong tháng này, với khoản tiền kiếm được, con giáp này có thể thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu.

Tuổi Sửu

Trong tháng 7 âm lịch, tuổi Sửu chiếm hết vận may trong thiên hạ. Trước đó, con giáp này gặp nhiều chuyện không may, vận thế xui xẻo. Nhưng sang tháng 7 cô hồn, tuổi Sửu liền được thần Tài ưu ái nồng hậu, hạnh phúc sung túc trong tầm tay.

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Về tài lộc, người tuổi Sửu tiền bạc rất vượng, đầu tư có lãi, đi làm có thưởng, buôn bán lợi nhuận tăng vọt - Ảnh minh họa: Internet

Nếu tuổi Sửu muốn khởi nghiệp trong tháng 7 âm, hoặc mở rộng kinh doanh, nâng cao vị thế thì nên tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm. Kèm theo đó, hãy làm theo đúng những quy tắc trong ngành, chắc chắn sẽ có thành công vang dội.

Về tài lộc, người tuổi Sửu tiền bạc rất vượng, đầu tư có lãi, đi làm có thưởng, buôn bán lợi nhuận tăng vọt.

Tuổi Dậu

Theo tử vi tháng 7 cô hồn, con đường tài chính của tuổi Dậu có nhiều chuyển biến tích cực. Người đi làm có thể được tăng lương, có thưởng nóng hoặc ký được hợp đồng béo bở. Người kinh doanh buôn may bán đắt, tiền nhiều tha hồ tiêu pha.

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 Tháng 7 âm lịch là thời điểm tốt để tuổi Dậu bứt phá ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Về sự nghiệp, tuổi Dậu thời gian qua cũng gặp nhiều khó khăn như những con giáp khác. Nhưng tháng 7 âm lịch là thời điểm tốt để tuổi Dậu bứt phá ngoạn mục. Chỉ cần tập trung vào những gì đang làm, nỗ lực hết mình thì vận may sẽ tìm đến con giáp này.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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