Đúng mùng 1 tháng 7 cô hồn: Cảnh giác với 7 hiện tượng ‘lạ’ trong nhà báo hiệu vận xui sắp ập đến

Theo quan niệm xưa, những dấu hiệu gãy nứt của các đồ vật trong nhà dù chúng chưa hề cũ đi cũng là điềm không may mắn. Ông bà xưa cũng có quan niệm ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch tránh đánh vỡ chén, bát, ly tách hay gương để chuyện tình cảm, gia đình được êm ấm.

Hãy biết qua những dấu hiệu “lạ” này để phòng tránh những chuyện không may trong tháng 7 cô hồn .

Hơn nữa, bạn phải lưu ý giữ cánh cửa và trụ cửa nhà sạch sẽ, để không cản trở tài khí vào nhà.

Theo phong thủy học , nếu cánh cửa và trụ cửa nhà bị vỡ hay xiêu vẹo thì thần Tài sẽ không vào nhà bạn. Đây là điềm báo tài lộc trong nhà hao kiệt.

Cãi vã

Tranh cãi là chuyện không vui, lại đúng ngày đầu tiên của tháng không may mắn thì càng không tốt. Người kinh doanh tranh cãi với khách dễ hao tài lộc. Vợ chồng cãi vã dễ ảnh hưởng đến tình cảm.

Chuyện gì cũng vậy, hòa thuận thì mới phát tài, hòa khí không còn thì thần Tài cũng bỏ đi.

Có vết nứt trên tường

Đây là điềm báo không tốt, đặc biệt nếu vết nứt xuất hiện ở nơi thờ cúng. Vì theo quan niệm phong thủy đây là tín hiệu không may, trong nhà dễ gặp chuyện không như ý. Do đó, hãy tìm cách xử lý những vết nứt này càng sớm càng tốt.

Mèo hoang bỗng dưng xuất hiện

Theo người xưa, nếu bỗng dưng thấy mèo hoang xuất hiện trong mùng 1 tháng 7 cô hồn thì là điềm không may. Nếu bạn cứ đuổi mà mèo hoang không chịu đi thì trong nhà có âm khí, nên tìm cách hóa giải.

Mèo chạy tới

Theo quan niệm dân gian, chó vào nhà thì sang, mèo vào nhà thì nghèo - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, chó vào nhà thì sang, mèo vào nhà thì nghèo. Nếu bỗng dưng mèo chạy vào nhà bạn thì là dấu hiệu không tốt, cản trở thịnh vượng, tài vận của gia đình.

Hoa hoặc lá bỗng rụng nhiều bất thường

Hoa lá rụng là chuyện bình thường tự nhiên. Nhưng nếu đột nhiên cây cối trong nhà đồng loạt rụng hết hoa lá trong ngày mùng 1 tháng 7 cô hồn thì đây là điềm thị phi sắp đến.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.