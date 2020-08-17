Cảnh báo: 11 điều đại kỵ không nên làm trong mùng 1 tháng 7 cô hồn để tránh vận xui tìm tới cửa nhà

Dân gian có câu “có thờ có thiêng có kiêng có lành”, không nên nhắc đến những điều rủi ro, xui xẻo vào ngày đầu tháng để tránh vận xui tìm tới cửa. Đặc biệt người làm ăn kinh doanh cũng nên áp dụng điều này để buôn may bán đắt, mọi chuyện thuận lợi.

Trong tháng 7 cô hồn , đặc biệt là ngày mùng 1, dù là ai cũng phải đặc biệt kiêng kỵ làm 11 việc này.

Theo thói quen của người Việt xưa nay, đồ cúng không được nếm hay ăn thử, vì thể hiện thái độ bất kính với bề trên. Ngày mùng 1 trong tháng 7 cô hồn, tối kỵ ăn vụng đồ cúng để tránh rước vận xui vào nhà.

Vào ngày đầu tháng 7 âm lịch , nhất là mùng 1, nên kiêng xuất tiền của để tránh cả tháng hao tài tán lộc. Đặc biệt là người kinh doanh hay kỹ tính thì càng kỵ việc này.

Kỵ nói bậy, chửi tục

Thông thường, theo quan niệm của người xưa, kiêng kỵ ăn nói bậy bạ, chửi tục trong các không gian tâm linh, như chùa chiềng, phòng thờ… vào ngày mùng 1 - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, theo quan niệm của người xưa, kiêng kỵ ăn nói bậy bạ, chửi tục trong các không gian tâm linh, như chùa chiềng, phòng thờ… vào ngày mùng 1, Rằm và cuối tháng âm lịch.

Kiêng quan hệ nam nữ

Theo quan niệm của người phương Đông, vào các dịp lễ Tết đặc biệt, mùng 1 hay ngày Rằm, đặc biệt là đầu tháng cô hồn, các cặp đôi nên kiêng quan hệ để tránh vận đen đủi đeo bám.

Kiêng không nên cắt tóc

Nhiều người xưa cho rằng không nên cắt tóc vào ngày đầu tháng 7 âm lịch. Họ cho rằng cắt tóc sẽ khiến tài lộc cạn kiệt trong tháng.

Kiêng ăn một số món

Theo quan niệm dân gian, ăn những món như thịt chó, vịt, mực, tôm, trứng vịt lộn, mắm tôm vào ngày mùng 1 sẽ mang điều không may đến cho gia đình.

Kiêng gặp người vía dữ

Vào ngày mùng 1 đầu tháng, nếu có việc đi xa hay làm việc quan trọng, nhiều người tránh gặp những người có vía dữ, để mong cả tháng mọi chuyện như ý.

Kiêng làm vỡ bát đĩa, ấm chén

Vào ngày mùng 1 đầu tháng, nên cẩn thận không làm vỡ chén bát để gia đình yên ấm, hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Ông bà xưa quan niệm vỡ hay bể là điềm báo cho sự chia lìa trong gia đình. Do đó, vào ngày mùng 1 đầu tháng, nên cẩn thận không làm vỡ chén bát để gia đình yên ấm, hòa hợp.

Kiêng mặc cả mà không mua hàng

Người làm ăn buôn bán rất kỵ việc sáng sớm mùng một đầu tháng có khách xem đồ nhiều lần nhưng lại không mua. Họ cho rằng đó là điềm xui xẻo trong tháng. Vì thế nếu đi mua đồ vào ngày này, hãy cẩn thận đừng phạm phải.

Kiêng thăm phụ nữ vừa sinh con

Theo quan niệm dân gian, nên hạn chế thăm phụ nữ trong 15 ngày đầu sau sinh. Thực tế, trong thời gian này, cả mẹ và bé đều mệt mỏi, cần yên tĩnh và sạch sẽ. Nếu bạn đến thăm trong thời gian này sẽ dễ khiến họ mệt mỏi, dễ bị lây bệnh vì sức đề kháng đang yếu.