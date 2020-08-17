Cảnh báo: 11 điều đại kỵ không nên làm trong mùng 1 tháng 7 cô hồn để tránh vận xui tìm tới cửa nhà

Người xưa thường nói tháng 7 âm lịch là tháng không may mắn nhất trong năm. Để tránh vận xui đeo bám, bạn nên biết 11 điều đại kỵ không nên làm trong ngày mùng 1 tháng 7 cô hồn.
Trong tháng 7 cô hồn, đặc biệt là ngày mùng 1, dù là ai cũng phải đặc biệt kiêng kỵ làm 11 việc này.
Kiêng không nhắc tới điều rủi ro
Dân gian có câu “có thờ có thiêng có kiêng có lành”, không nên nhắc đến những điều rủi ro, xui xẻo vào ngày đầu tháng để tránh vận xui tìm tới cửa. Đặc biệt người làm ăn kinh doanh cũng nên áp dụng điều này để buôn may bán đắt, mọi chuyện thuận lợi.
Kiêng xuất tiền của hoặc vay mượn
Vào ngày đầu tháng 7 âm lịch, nhất là mùng 1, nên kiêng xuất tiền của để tránh cả tháng hao tài tán lộc. Đặc biệt là người kinh doanh hay kỹ tính thì càng kỵ việc này.
Kiêng ăn vụng đồ cúng trên bàn thờ
Theo thói quen của người Việt xưa nay, đồ cúng không được nếm hay ăn thử, vì thể hiện thái độ bất kính với bề trên. Ngày mùng 1 trong tháng 7 cô hồn, tối kỵ ăn vụng đồ cúng để tránh rước vận xui vào nhà.
Kỵ nói bậy, chửi tục
Thông thường, theo quan niệm của người xưa, kiêng kỵ ăn nói bậy bạ, chửi tục trong các không gian tâm linh, như chùa chiềng, phòng thờ… vào ngày mùng 1, Rằm và cuối tháng âm lịch.
Kiêng quan hệ nam nữ
Theo quan niệm của người phương Đông, vào các dịp lễ Tết đặc biệt, mùng 1 hay ngày Rằm, đặc biệt là đầu tháng cô hồn, các cặp đôi nên kiêng quan hệ để tránh vận đen đủi đeo bám.
Kiêng không nên cắt tóc
Nhiều người xưa cho rằng không nên cắt tóc vào ngày đầu tháng 7 âm lịch. Họ cho rằng cắt tóc sẽ khiến tài lộc cạn kiệt trong tháng.
Kiêng ăn một số món
Theo quan niệm dân gian, ăn những món như thịt chó, vịt, mực, tôm, trứng vịt lộn, mắm tôm vào ngày mùng 1 sẽ mang điều không may đến cho gia đình.
Kiêng gặp người vía dữ
Vào ngày mùng 1 đầu tháng, nếu có việc đi xa hay làm việc quan trọng, nhiều người tránh gặp những người có vía dữ, để mong cả tháng mọi chuyện như ý.
Kiêng làm vỡ bát đĩa, ấm chén
Ông bà xưa quan niệm vỡ hay bể là điềm báo cho sự chia lìa trong gia đình. Do đó, vào ngày mùng 1 đầu tháng, nên cẩn thận không làm vỡ chén bát để gia đình yên ấm, hòa hợp.
Kiêng mặc cả mà không mua hàng
Người làm ăn buôn bán rất kỵ việc sáng sớm mùng một đầu tháng có khách xem đồ nhiều lần nhưng lại không mua. Họ cho rằng đó là điềm xui xẻo trong tháng. Vì thế nếu đi mua đồ vào ngày này, hãy cẩn thận đừng phạm phải.
Kiêng thăm phụ nữ vừa sinh con
Theo quan niệm dân gian, nên hạn chế thăm phụ nữ trong 15 ngày đầu sau sinh. Thực tế, trong thời gian này, cả mẹ và bé đều mệt mỏi, cần yên tĩnh và sạch sẽ. Nếu bạn đến thăm trong thời gian này sẽ dễ khiến họ mệt mỏi, dễ bị lây bệnh vì sức đề kháng đang yếu.