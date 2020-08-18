Những điều đại kỵ vào 'khung giờ ma quỷ' 12 giờ trưa và 12 giờ đêm trong tháng cô hồn

Người xưa có câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Trong tháng 7 cô hồn, đặc biệt là 2 “khung giờ ma quỷ” 12 giờ trưa và 12 giờ đêm, phải đặc biệt kiêng kỵ những điều này.

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch thường được gọi là tháng 7 cô hồn , là tháng của ma quỷ. Rằm tháng 7 được cho rằng là ngày “xá tội vong nhân”, là ngày “âm khí xung thiên”.

- Không nên cho trẻ nhỏ ra đường vào 12 giờ trưa trong tháng 7 âm lịch. Vì theo tín ngưỡng dân gian, trẻ con yếu vía sẽ dễ bị bắt vía, không tốt.

- Vào khung giờ này, không nên cắm đũa đứng giữa bát cơm. Vì đây được xem là hình thức tế cúng, cũng tương tự như thắp hương, kêu gọi linh hồn hay ma quỷ vào nhà.

- Lúc ngủ trưa không nên quay chân hay đầu ra cửa, đây là hướng nằm của người đã mất. Và cũng tuyệt đối không quay chân vào bàn thờ, vì sẽ bị bề trên khiển trách.

Những điều kiêng kỵ vào 12 giờ đêm trong tháng 7 âm lịch

- Không nên nhìn ra cửa sổ hay nhìn vào gương. Theo quan niệm dân gian, gương là thứ dễ thu hút linh hồn của người đã mất, tốt nhất là không nhìn vào gương khi giữa đêm.

- Nếu giữa đêm ra đường mà thấy người đang đốt vàng mã thì phải tránh xa, đừng tò mò mà đến gần.

Nếu giữa đêm ra đường mà thấy người đang đốt vàng mã thì phải tránh xa, đừng tò mò mà đến gần - Ảnh minh họa: Internet

- Nếu lái xe khi tối muộn thì không nên nhìn lại phía sau. Tốt nhất là đừng ra ngoài quá trễ vào tháng cô hồn, vừa thiếu an toàn cả về vật chất lẫn tinh thần.

- Trong ngày Rằm, mùng 1 hay ngày xá tội vong nhân của tháng cô hồn, nên hạn chế ra khỏi nhà.

- Nếu nghe thấy tiếng gõ cửa vào giữa đêm trong tháng 7 cô hồn thì tuyệt đối đừng mở. Thứ nhất, nên phòng tránh kẻ lạ phá rối đêm khuya. Thứ hai, theo truyền thuyết xưa kể lại, nghe tiếng gõ cửa đêm khuya thường mang nhiều điều không may, vì thế tốt nhất là không mở nếu chưa biết đó là người quen.

Tháng 7 cô hồn là tháng không tốt trong năm, dù làm gì bạn cũng nên cẩn trọng, đặc biệt lưu ý về tâm linh lẫn an toàn cho bản thân và gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.