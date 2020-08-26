Tử vi tài lộc của 12 con giáp tháng 9/2020: Sửu, Dần, Thân tiền bạc ào ạt, Tý Mão thiếu trước hụt sau

Theo tử vi con giáp, tháng 9/2020 này, vận trình tài lộc của 12 con giáp có nhiều thay đổi. Trong đó có 2 con giáp tiền bạc phủ phê, 3 con giáp cẩn trọng thiếu trước hụt sau.
- 3 nàng giáp có số mệnh Phượng Hoàng, càng già càng giàu, càng lớn tuổi càng sắc nước hương trời
- Cuối tháng 8, 3 con giáp bùng nổ vận may, tài lộc tấn tới, tiền tiêu không hết
Theo tử vi con giáp, vận trình tài lộc của 12 con giáp sẽ có nhiều chuyển biến như sau.
Tuổi Tý
Vận thế của tuổi Tý trong tháng 9 này không được như ý. Người tuổi Tý phải cẩn trọng tiểu nhân trong mọi mặt cuộc sống. Đặc biệt, tài lộc hao hụt so với tháng trước, bạn nên cân nhắc chi tiêu.
Tuổi Sửu
Từ tháng 9 này trở đi, vận thế của tuổi Sửu khởi sắc tốt đẹp. Đây là thời điểm đại cát đại lợi về tài lộc, thu nhập gia tăng.
Tuổi Dần
Dù tháng 9 này tuổi Dần có gặp vài khó khăn nhưng vẫn nhanh chóng vượt qua được. Đặc biệt, tài lộc dồi dào, thu nhập tăng nhanh.
Tuổi Mão
Tuổi Mão chịu ảnh hưởng của hung tinh “Câu Giảo” trong tháng 9 này nên dễ gặp khó khăn trong tiền bạc hoặc dính tới kiện tụng. Bạn nên cẩn trọng hơn trong những vấn đề này.
Tuổi Thìn
Tuổi Thìn gặp được quý nhân giúp đỡ trong thời gian này, mọi việc thuận lợi bất ngờ. Nếu đầu tư tiền bạc thì nên cẩn trọng hơn, đừng quá mạo hiểm mà tiền mất tật mang.
Tuổi Tỵ
Từ tháng 9 này, tuổi Tỵ phát huy hết khả năng của mình, có nhiều cơ hội gia tăng thu nhập. Dù vậy, bạn nên cân nhắc chi tiêu, đừng phung phí.
Tuổi Ngọ
Tuổi Ngọ phạm Xung Thái Tuế, dễ gặp điều không may. Đặc biệt là về tiền bạc, hãy cẩn trọng hơn vì rất có thể sẽ thiếu trước hụt sau.
Tuổi Mùi
Vận thế của tuổi Mùi trong tháng 9 có nhiều biến động. Trong công việc và tài lộc, bạn nên cân nhắc những quyết định quan trọng, cẩn thận tiểu nhân hãm hại.
Tuổi Thân
Tuổi Thân gặp nhiều may mắn về tài lộc trong tháng 9 này. Nguồn thu không ngừng tăng, tiền bạc vào túi liên tục.
Tuổi Dậu
Tuổi Dậu nên cân nhắc chi tiêu trong tháng 9 này. Tài lộc không dồi dào, nên bạn làm gì cũng nên suy nghĩ cẩn thận hơn.
Tuổi Tuất
Theo tử vi tháng 9, công việc của tuổi Tuất thuận lợi. Dù vậy, sức khỏe và tài chính trung bình. Nếu muốn mua sắm, tuổi Tuất chỉ nên chọn những gì thật sự cần thiết.
Tuổi Hợi
Theo tử vi con giáp, vận thế của tuổi Hợi tốt xấu đan xen. Công việc như ý, thu nhập cao nhưng tình duyên lại khá u ám. Người có gia đình nên dành thời gian nhiều hơn cho bạn đời.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.