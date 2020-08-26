Tử vi tài lộc của 12 con giáp tháng 9/2020: Sửu, Dần, Thân tiền bạc ào ạt, Tý Mão thiếu trước hụt sau

Vận thế của tuổi Tý trong tháng 9 này không được như ý. Người tuổi Tý phải cẩn trọng tiểu nhân trong mọi mặt cuộc sống. Đặc biệt, tài lộc hao hụt so với tháng trước, bạn nên cân nhắc chi tiêu.

Theo tử vi con giáp , vận trình tài lộc của 12 con giáp sẽ có nhiều chuyển biến như sau.

Dù tháng 9 này tuổi Dần có gặp vài khó khăn nhưng vẫn nhanh chóng vượt qua được. Đặc biệt, tài lộc dồi dào, thu nhập tăng nhanh.

Từ tháng 9 này trở đi, vận thế của tuổi Sửu khởi sắc tốt đẹp. Đây là thời điểm đại cát đại lợi về tài lộc, thu nhập gia tăng.

Tuổi Mão

Tuổi Mão chịu ảnh hưởng của hung tinh “Câu Giảo” trong tháng 9 này nên dễ gặp khó khăn trong tiền bạc hoặc dính tới kiện tụng. Bạn nên cẩn trọng hơn trong những vấn đề này.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn gặp được quý nhân giúp đỡ trong thời gian này, mọi việc thuận lợi bất ngờ. Nếu đầu tư tiền bạc thì nên cẩn trọng hơn, đừng quá mạo hiểm mà tiền mất tật mang.

Tuổi Tỵ

Từ tháng 9 này, tuổi Tỵ phát huy hết khả năng của mình, có nhiều cơ hội gia tăng thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Từ tháng 9 này, tuổi Tỵ phát huy hết khả năng của mình, có nhiều cơ hội gia tăng thu nhập. Dù vậy, bạn nên cân nhắc chi tiêu, đừng phung phí.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ phạm Xung Thái Tuế, dễ gặp điều không may. Đặc biệt là về tiền bạc, hãy cẩn trọng hơn vì rất có thể sẽ thiếu trước hụt sau.

Tuổi Mùi

Vận thế của tuổi Mùi trong tháng 9 có nhiều biến động. Trong công việc và tài lộc, bạn nên cân nhắc những quyết định quan trọng, cẩn thận tiểu nhân hãm hại.

Tuổi Thân

Tuổi Thân gặp nhiều may mắn về tài lộc trong tháng 9 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân gặp nhiều may mắn về tài lộc trong tháng 9 này. Nguồn thu không ngừng tăng, tiền bạc vào túi liên tục.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên cân nhắc chi tiêu trong tháng 9 này. Tài lộc không dồi dào, nên bạn làm gì cũng nên suy nghĩ cẩn thận hơn.

Tuổi Tuất

Theo tử vi tháng 9, công việc của tuổi Tuất thuận lợi. Dù vậy, sức khỏe và tài chính trung bình. Nếu muốn mua sắm, tuổi Tuất chỉ nên chọn những gì thật sự cần thiết.

Tuổi Hợi

Theo tử vi con giáp, vận thế của tuổi Hợi tốt xấu đan xen. Công việc như ý, thu nhập cao nhưng tình duyên lại khá u ám. Người có gia đình nên dành thời gian nhiều hơn cho bạn đời.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.