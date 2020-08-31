3 con giáp ‘đội vợ lên đầu’, yêu vô đối chiều vô cùng, coi vợ như sinh mệnh không thể chia lìa

Tâm linh - Tử vi 31/08/2020 04:17

Đây là 3 con giáp nam cực phẩm, khi đã lấy bạn thì chính là yêu bạn vô cùng, chiều bạn vô đối, xem bạn như cả cuộc đời.

Nếu lấy được 3 con giáp này thì phụ nữ nhất định phải giữ thật chặt, bởi họ là những người đàn ông yêu chiều vợ số 1.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp có vẻ bề ngoài lạnh lùng, không biết lãng mạn là gì nhưng thực chất lại có một trái tim nồng nàn yêu thương. Dù họ không nói lời ngọt ngào nhưng không bao giờ làm chuyện có lỗi với vợ, luôn hết lòng yêu thương vợ con.

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Tuổi Sửu là con giáp sợ vợ nhưng không hề thấy xấu hổ vì chuyện này. Họ tôn trọng vợ và gia đình, nếu vợ nói đúng họ luôn nghe theo - Ảnh minh họa: Internet

Đây là con giáp khi yêu thì nồng nàn mà khi lấy vợ rồi cũng chăm sóc vợ như thế. Con giáp này hiểu phụ nữ thường chịu thiệt thòi nhiều hơn, cần chồng san sẻ. Vì thế họ luôn cố gắng hết mình giúp đỡ, quan tâm đến vợ. Họ thường thể hiện tình yêu, sự dịu dàng bằng hành động thực tế. Lấy được người chồng chân tình thế này, phụ nữ chẳng bao giờ phải lo giữ chồng.

Tuổi Sửu là con giáp sợ vợ nhưng không hề thấy xấu hổ vì chuyện này. Họ tôn trọng vợ và gia đình, nếu vợ nói đúng họ luôn nghe theo. Với tính tình chiều vợ, hài hòa thế này gia đình của tuổi Sửu ít khi nào to tiếng cãi vã.

Tuổi Mão

Theo tử vi con giáp, tuổi Mão là con giáp không thích sự gò bó. Đây là con giáp sống tự lập, tạo sự nghiệp riêng. Dù không sẵn sàng với hôn nhân nhưng tuổi Mão vẫn đón nhận với tình cảm chân thành. Và con giáp này cũng sống vì bản thân rồi mới tới gia đình, họ luôn muốn có trách nhiệm với mọi thứ.

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Tuổi Mão cũng là con giáp có bản lĩnh từ chối cám dỗ để bảo vệ gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống sau hôn nhân của tuổi Mão càng hòa hợp khi họ rất yêu chiều vợ. Dù đây là con giáp nam làm sếp sòng hô mưa gọi gió bên ngoài nhưng khi về nhà luôn nghe theo vợ. Họ làm gì cũng nghĩ đến vợ đầu tiên. Dù không nói ra nhưng hành động của họ luôn xem vợ là nhất.

Tuổi Mão cũng là con giáp có bản lĩnh từ chối cám dỗ để bảo vệ gia đình. Họ còn biết nỗ lực làm ăn nên tài lộc càng dư dôi, cho vợ cuộc sống sung túc.

Tuổi Dần

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Khi đã lấy vợ, tuổi Dần là 1 trong 3 con giáp yêu chiều vợ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dần thẳng thắn, nhanh nhạy với thời cuộc. Họ không thích người giả dối, xấu tính. Vì thế dù vận đào hoa đeo bám nhưng con giáp này khá kén chọn. Họ có nguyên tắc rõ ràng, chỉ ưng thuận người khiến họ thật sự rung động.

Khi đã lấy vợ, tuổi Dần là 1 trong 3 con giáp yêu chiều vợ nhất. Có được người chồng thế này, phụ nữ sống như bà hoàng vì được chồng yêu thương hết lòng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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