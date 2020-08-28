Top con giáp sinh con trong năm 2021 đổi đời ngoạn mục, phất giàu bất ngờ, một bước lên hương

Tâm linh - Tử vi 28/08/2020 04:27

Đây là 3 con giáp nếu sinh con trong năm 2021 sẽ đổi đời cải vận, cuộc sống vươn lên một đẳng cấp mới, sang giàu và phú quý hơn.

Con cái là niềm vui của cha mẹ, cũng là của quý trời ban. Với 3 con giáp này trong năm 2021, con cái chính là vận may được ơn trên ban tặng.

Tuổi Tý

Năm 2021 là năm Tân Sửu, hợp mệnh với tuổi Tý. Theo tử vi học, người tuổi Tý sinh con trong năm Sửu sẽ gặp được nhiều vận may, cuộc sống tràn trề phúc khí.

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Nếu tuổi Tý sinh con trong năm 2021, đứa trẻ sinh ra sẽ là thiên thần hộ mệnh cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Nếu tuổi Tý sinh con trong năm 2021, đứa trẻ sinh ra sẽ là thiên thần hộ mệnh cho con giáp này. Tuổi Tý được quý nhân giúp đỡ, thăng tiến không ngừng trong sự nghiệp, người kinh doanh lời lãi chồng chất. Đứa trẻ tuổi Sửu sẽ giúp người tuổi Tý có vận số đỏ như son, may mắn hơn người.

Không chỉ vậy, đứa trẻ tuổi Sửu còn giúp cha mẹ thêm gắn bó, yêu thương nhau hơn. Các bà mẹ tuổi Tý nên “tranh thủ” có đứa con tuổi Sửu để gánh lộc gánh tài về nhà.

Tuổi Dậu

Năm 2021 Tân Sửu là thời điểm thích hợp để tuổi Dậu đón chào thiên thần nhỏ, bởi Sửu – Dậu là bán hợp. Người mẹ tuổi Dậu sinh con tuổi Sửu sẽ đón tài lộc về nhà. Đứa trẻ này còn thông minh, hiếu thuận, mang vận may phú quý về cho gia đình.

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Tuổi Dậu sinh con trong năm 2021 sẽ rộng đường công việc, dễ thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu sinh con trong năm 2021 sẽ rộng đường công việc, dễ thăng quan tiến chức. Theo tử vi con giáp, tuổi Dậu có con trong năm này càng giúp tài chính gia đình vượng phát, người kinh doanh phát tài phát lộc.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ nên có kế hoạch sinh con trong năm 2021 này. Bởi đứa trẻ tuổi Sửu sẽ giúp công việc, tài vận của con giáp này ngày một nở rộ. Đây chính là Cát Tinh phù trợ, đem vận may phú quý đến cho cha mẹ tuổi Tỵ.

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Con sẽ mang năng lượng tích cực, giúp tài chính của gia đình ngày một dồi dào, sự nghiệp của người thân lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, đứa trẻ tuổi Sửu của con giáp tuổi Tỵ còn thông minh tài giỏi. Con sẽ mang năng lượng tích cực, giúp tài chính của gia đình ngày một dồi dào, sự nghiệp của người thân lên như diều gặp gió.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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