Cảnh báo: 18 điều kiêng kỵ tuyệt đối không làm vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch để tránh vận xui tìm vào nhà

Theo quan niệm của người Trung quốc, đây là ngày tết Trung Nguyên và là ngày âm phủ soi chiếu sổ sách để đặc ân cho âm hồn vất vưởng đang chịu cực hình.

Theo quan niệm dân gian, ngày Rằm tháng 7 âm lịch thường được xem là ngày xá tội vong nhân, cũng là ngày lễ Vu Lan báo hiếu.

1. Không nên tùy tiện đốt giấy vàng mã.

Trong ngày này, có những điều đại kỵ tuyệt đối không nên làm để gia đình yên bình, tài lộc được bảo toàn.

2. Không cúng đồ ăn mặn, vì theo quan niệm dân gian cúng đồ mặn dễ khơi dậy “tham, sân, si” của người cõi âm.

3. Không nên ra đường vào ban đêm, đặc biệt là con nít.

Không nên ra đường vào ban đêm, đặc biệt là con nít - Ảnh minh họa: Internet

4. Không nên treo chuông gió ở đầu giường, vì theo quan niệm người xưa tiếng chuông gió có thể “gọi mời” ma quỷ.

5. Không ăn vụng đồ cúng, dễ rước họa vào thân.

6. Không phơi đồ vào ban đêm, dễ vướng “quỷ khí” vào quần áo.

7. Nếu đi chơi đêm thì không nên réo gọi tên nhau.

8. Điều tối kỵ là bơi ngoài sông, biển.

9. Trong tháng 7 cô hồn, đặc biệt là ngày Rằm thì không nên hù dọa người khác, vì dễ khiến họ giật mình, “hồn xiêu phách lạc”.

Không ăn vụng đồ cúng, dễ rước họa vào thân - Ảnh minh họa: Internet

10. Tốt nhất là tránh xa những nơi dễ tích tụ âm khí như cây đa.

11. Không nên đến gần những nơi góc tường xó tối vì theo quan niệm dân gian đây là nơi thường tụ tập âm khí nhiều.

12. Không nhặt tiền rơi trên đường, vì đây có thể là tiền để người ta cúng cho người cõi âm, dễ rước họa vào thân.

13. Khi lên giường ngủ, không nên để mũi giày dép hướng về phía giường.

14. Không cắm đũa giữa bát cơm, vì đây là hình thức cúng bái, như kiểu thắp hương cho người đã mất.

15. Không nên chụp hình vào ban đêm.

Không nên nói bậy, chửi tục ở những nơi thờ cúng thiêng liêng - Ảnh minh họa: Internet

16. Không nên mặc quần áo có in hình thù ma quỷ ghê sợ.

17. Không nên nói bậy, chửi tục ở những nơi thờ cúng thiêng liêng, vì đây là hành động không tôn trọng bề trên.

18. Không nên tự ý chặt cây có gốc to.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.