Sinh đúng giờ phú quý này, phụ nữ không là đệ nhất phu nhân thì cũng là mỹ nữ vạn người ganh tị

Tâm linh - Tử vi 21/08/2020 04:11

Đây là những giờ sinh tốt nhiều phú quý, phụ nữ sinh vào giờ này không là đệ nhất phu nhân thì cũng là mỹ nữ vạn người ganh tị.

Nếu sinh vào giờ sinh tốt này, phụ nữ dù sinh trong gia đình khốn khó cũng có ngày sống trong nhung lụa bạc tiền.

5:00 – 7:00 giờ

Phụ nữ sinh vào khung giờ từ 5 đến 7 giờ sáng có mệnh phú quý. Cuộc đời của người phụ nữ này như mặt trời lúc bình minh rực rỡ nhất. Họ sống vui vẻ, hòa đồng, không kiêu ngạo. Họ sống bao dung, dịu dàng, luôn giúp đỡ người khó khăn. Đời họ gặp được nhiều vận may, luôn có quý nhân phù trợ, giúp đỡ.

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Phụ nữ sinh vào khung giờ từ 5 đến 7 giờ sáng có mệnh phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi có chồng, đây là kiểu phụ nữ đảm đang, sống vì gia đình, là hậu phương vững chắc để chồng thành đạt. Khi về già, phụ nữ sinh vào khung giờ vàng này có cuộc sống thoải mái, sung túc.

23:00 – 1:00 giờ

Đây là giờ sinh tốt. Phụ nữ sinh vào giờ này có khí chất ngời ngời, thanh cao hơn người. Đây là cô con gái được cha mẹ, gia đình yêu chiều. Từ khi nhỏ, họ đã có tài năng riêng. Khi trưởng thành, người phụ nữ này luôn được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp thăng tiến.

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Phụ nữ sinh vào giờ này có khí chất ngời ngời, thanh cao hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã có gia đình, họ giúp chồng thành danh, còn hết lòng chăm sóc gia đình. Họ là vợ đảm, mẹ hiền, giúp chồng thành công, giúp con thành nhân. Cuộc sống về già của họ an yên thoải mái.

17:00 – 18:59 giờ

Phụ nữ sinh vào giờ này là người chịu thương chịu khó. Họ sống có trách nhiệm biết lo nghĩ, chăm sóc gia đình. Đây còn là người phụ nữ có ngoại hình và khí chất nổi bật. Họ sinh ra là người phụ nữ vượng phu ích tử cho gia đình.

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Họ có hậu vận về sau hạnh phúc viên mãn, tiền bạc không thiếu, khiến nhiều người ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, phụ nữ sinh giờ này thường có chồng thành công, thương yêu vợ con. Họ đem đến vận may, điều phước lành, tài lộc cho chồng con.

Dù sống vì gia đình nhưng người phụ nữ này vẫn có sự nghiệp riêng. Họ có hậu vận về sau hạnh phúc viên mãn, tiền bạc không thiếu, khiến nhiều người ghen tị.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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