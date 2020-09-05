Tháng 8 âm lịch cát tinh cao chiếu, 3 con giáp tiền rơi trúng đầu, phú quý theo chân, cuối năm tài lộc bùng phát

Tâm linh - Tử vi 05/09/2020 05:00

Bước sang tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận thế bùng nổ, tài lộc dồi dào, phú quý theo chân, cuối năm tiền bạc bung nóc.

Đây là 3 con giáp phát tài phát lộc từ tháng 8 âm lịch, kéo dài phú quý tài lộc đến cuối năm.

Tuổi Mão

Trong 12 con giáp, tuổi Mão có tính cách hiền lành, luôn suy nghĩ thấu đáo, đặt lợi ích của tập thể lên trên hết. Đây là con giáp có nhiều quý nhân giúp đỡ nhất, vì thế cuộc sống không bao giờ lâm vào bước đường cùng. Phần lớn người tuổi Mão thành công vào một độ tuổi nhất định.

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Từ tháng 8 âm lịch, tuổi Mão được thần Tài nâng đỡ, quý nhân dẫn lối nên chuyện gì cũng thuận lợi, còn tìm được nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, 2020 là một năm vượng phát với tuổi Mão dù phải trải qua nhiều khó khăn trước khi thành công. Nửa đầu 2020, tuổi Mão gặp trắc trở chuyện tiền bạc, gặp nhiều thử thách trong công việc nhưng vẫn có thể vượt qua nhờ bản lĩnh tài năng mà vượt qua.

Từ tháng 8 âm lịch, tuổi Mão được thần Tài nâng đỡ, quý nhân dẫn lối nên chuyện gì cũng thuận lợi, còn tìm được nhiều cơ hội kiếm tiền. Từ thời gian này đến cuối năm, lộc lá sum suê, phát tài phát lộc.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp chịu thương chịu khó, tranh thủ mọi cơ hội để đổi đời. Tuổi Sửu còn là người không ngại gian nan, vươn lên trong cuộc sống học hỏi hoàn thiện. Tuổi Sửu hiện tại vất vả bao nhiêu thì trung vận được đền bù bấy nhiêu.

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Đặc biệt từ tháng 8 âm lịch, tài vận, sự nghiệp và tình duyên của tuổi Sửu cùng lúc thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, nửa đầu 2020 tuổi Sửu cũng như nhiều con giáp khác phải gặp khó khăn. Nhưng nửa cuối năm 2020, vận may phú quý tìm đến cửa nhà của con giáp này thường xuyên. Đặc biệt từ tháng 8 âm lịch, tài vận, sự nghiệp và tình duyên của tuổi Sửu cùng lúc thăng hoa rực rỡ. Tiền đầy túi tình đầy tim, mọi chuyện như ý.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi con giáp, tuổi Ngọ là con giáp thông minh, ham mê tự do. Đây còn là con giáp độc lập, thích được tỏa sáng nhưng không thích dựa dẫm vào ai. Dù sinh ra rong gia đình bình thường nhưng con giáp này có khả năng tạo sự nghiệp riêng.

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Theo tử vi học, tuổi Ngọ là một trong 3 con giáp sắp gặp may mắn trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, tuổi Ngọ là một trong 3 con giáp sắp gặp may mắn trong thời gian tới. Từ tháng 8 âm lịch, tuổi gọ được thần Tài để mắt, làm gì cũng ra tiền, đi đâu cũng gặp vận may. Sự nghiệp thăng tiến, bất thình lình đạt được điều mong muốn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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