Qua cơn bĩ cực, 3 con giáp may mắn dồn dập, tài lộc tăng vọt, làm một hưởng mười từ ngày 5/9/2020

Tâm linh - Tử vi 04/09/2020 04:43

Sang tháng 9/2020, đặc biệt là sau ngày 5/9/2020, 3 con giáp này may mắn được thần Tài nâng đỡ, tài lộc tăng vọt, tiền vào như nước.

Tuổi Thân

Theo tử vi con giáp, tuổi Thân luôn phấn đấu, siêng năng chăm chỉ, không ngừng cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đây là con giáp luôn nuôi hy vọng bước sang cuộc sống đủ đầy, sung túc.

3 con giap 1
Sang tháng 9/2020, đặc biệt là từ ngày 5/9/2020, tuổi Thân gặp nhiều may mắn nhờ được thần Tài nồng hậu phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Sang tháng 9/2020, đặc biệt là từ ngày 5/9/2020, tuổi Thân gặp nhiều may mắn nhờ được thần Tài nồng hậu phù trợ. Qua tháng ngày khó khăn vất vả, những điều may mắn liền không ngừng tìm đến.

Tuổi Thân còn là một trong 3 con giáp giỏi nắm bắt thời cơ, người kinh doanh hay đi làm đều gặp nhiều điều thuận lợi, như ý. Nếu nỗ lực phấn đấu hơn, cuối năm nay tuổi Thân vươn đến cuộc sống vương giả nhiều người ganh tị.

Tuổi Dậu

Trong 12 con giáp, tuổi Dậu là con giáp làm gì cũng nghiêm túc, không bao giờ dễ dàng từ bỏ. Dù cuộc đời có khắc nghiệt thế nào, họ vẫn cố gắng không ngừng, tìm kiếm cơ hội thay thời đổi vận.

3 con giap 3
Tháng 9 này, tài vận của tuổi Dần tưng bừng nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 9 này, tài vận của tuổi Dần tưng bừng nở rộ. Người đi làm lập được thành tích đáng ngưỡng mộ, được sếp trọng dụng, đồng nghiệp nể trọng. Người kinh doanh có cơ hội gia tăng lợi nhuận, tìm được đối tác tiềm năng hay mở rộng thị trường làm ăn.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp có cá tính mạnh, sống có trách nhiệm. Vì thế, dù cuộc sống có những lúc ngặt nghèo, con giáp này vẫn không bao giờ khuất phục, càng gặp khó khăn càng trở nên kiên cường mạnh mẽ. Chính cá tính này giúp họ dễ thành công và thu hút may mắn hơn người khác.

3 con giap 3
Từ tháng 9 trở đi, đặc biệt là từ ngày 5/9/2020, vận thế của tuổi Dần càng ngày càng thuận lợi, nhiều vận may phú quý tìm đến - Ảnh minh họa: Internet

Từ tháng 9 trở đi, đặc biệt là từ ngày 5/9/2020, vận thế của tuổi Dần càng ngày càng thuận lợi, nhiều vận may phú quý tìm đến. Như được đền đáp sau tháng ngày khó khăn, tuổi Dần từ giờ làm gì cũng như ý, xuôi chèo mát mái khó ai bằng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Từ sau rằm tháng 7, những con giáp này sẽ có đường tài lộc "bẻ lái xoay chiều", hóa nguy thành may và dễ dàng gặp thuận lợi an nhàn

Từ sau rằm tháng 7, những con giáp này sẽ có đường tài lộc "bẻ lái xoay chiều", hóa nguy thành may và dễ dàng gặp thuận lợi an nhàn

Tử vi học có nói, trong những tháng đầu của năm 2020, nhiều người đã phải đối mặt với không ít khó khăn, sóng gió nhưng kể từ sau rằm tháng 7 âm lịch, 4 con giáp dưới đây sẽ có vận may lội ngược dòng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng