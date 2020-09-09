Tháng 10 tiền đầy tủ, tháng 11 vàng đầy két, 3 con giáp ăn no ngủ kỹ vẫn giàu có vùn vụt

Tuổi Sửu là con giáp siêng năng, chăm chí luôn nỗ lực hoàn thành công việc, không muốn để ai lo lắng, giữ chữ tín đến cùng.

Trong 2 tháng hoàng kim này, tuổi Sửu không phải lo chuyện tiền bạc, ngồi không cũng có tiền chạy vào túi, may mắn tìm tới tận nhà.

Thời gian tới, tuổi Sửu nên phát huy hết khả năng, thế mạnh và tài năng của mình. Đặc biệt trong tháng 10 và 11 sắp tới sẽ có cao nhân chỉ đường, giúp tuổi Sửu gặt hái thành tựu lớn trong công việc, thu nhập cũng tăng không ngừng.

Tuổi Tuất

Trong 12 con giáp, tuổi Tuất sống có trách nhiệm, có chính kiến trong công việc. Không chỉ vậy, đây còn là con giáp năng động, thích tìm kiếm cái mới, nắm bắt cơ hội để đổi đời.

Thời gian tới, đặc biệt là trong tháng 10 và 11, cuộc sống của tuổi Tuất bước sang trang mới nhiều thay đổi bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, đặc biệt là trong tháng 10 và 11, cuộc sống của tuổi Tuất bước sang trang mới nhiều thay đổi bất ngờ. Không chỉ có được thành công trong công việc, mà vận tài lộc cũng không ngừng khởi sắc rực rỡ. Người đi làm có cơ hội được tăng lương, người làm ăn doanh thu về gấp nhiều lần. Trong 2 tháng đặc biệt may mắn này, tuổi Tuất có dịp mỏi tay vì đếm tiền.

Tuổi Mão

Theo tử vi con giáp, tuổi Mão là con giáp hiền lành, tỉ mỉ và luôn giúp đỡ người khác. Vì thế con giáp này luôn được người khác quý mến, làm gì cũng được quý nhân tương trợ.

Trong 2 tháng 10 và 11 sắp tới, tuổi Mão là một trong 3 con giáp tận hưởng thời gian vận thế khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 tháng 10 và 11 sắp tới, tuổi Mão là một trong 3 con giáp tận hưởng thời gian vận thế khởi sắc. Con giáp này làm đâu thắng đó, làm chơi hưởng thiệt, làm một mà thu về mười. Sẽ có rất nhiều cơ hội làm giàu, phát tài tìm đến tuổi Mão trong thời gian này. Tiền chất đầy tủ, vàng để đầy két, muốn nghèo cũng khó.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.