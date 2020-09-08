3 ngày cuối tháng 7 âm lịch: 3 con giáp đào được núi vàng núi bạc, phất giàu bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 08/09/2020 05:17

Người ta mong tháng cô hồn mau qua nhưng 3 con giáp này lại “hốt” cú chót tài lộc ngoạn mục trong 3 ngày cuối tháng 7 âm lịch.

Đây là 3 con giáp chuẩn bị đón vận thế rực rỡ trong 3 ngày cuối tháng 7 âm lịch

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng, phát huy tốt thế mạnh của bản thân để giành lấy cơ hội đổi đời. Đây không phải là con giáp gặp nhiều may mắn trong tiền vận. Nhưng nhờ cố gắng không ngừng mà cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp. Đa số người tuổi Dậu sau 35 tuổi thành công khiến nhiều người ganh tị.

3 con giap 1
Người tuổi Dậu tìm được nhiều cơ hội đổi đời, cuộc sống bước sang một trang hoàng kim mới - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, cuộc sống tinh thần của tuổi  Dậu trong nửa năm đầu 2020 khá sa sút. Nhưng chỉ cần đến cuối tháng 7, đặc biệt là 3 ngày cuối tháng 7 thì mọi chuyện sẽ dần khởi sắc, chuyển biến bất ngờ. Người tuổi Dậu tìm được nhiều cơ hội đổi đời, cuộc sống bước sang một trang hoàng kim mới.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp mạnh mẽ, giàu tham vọng về tiền bạc, quyền lực. Phần lớn con giáp này thành công trong lĩnh vực nhất định.

3 con giap 2
Thêm nữa, từ cuối tháng 7 âm lịch, đặc biệt là 3 ngày cuối cùng sẽ cho tuổi Thìn nhiều cơ hội thăng hoa trong công việc và tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

2020 là một năm có nhiều sự chuyển biến với tuổi Thìn. Đầu năm 2020 khá thuận lợi với con giáp này nhưng sau đó thì nhiều khó khăn nối tiếp đến. Nhưng tuổi Thìn là người bản lĩnh, không sợ khó. Thêm nữa, từ cuối tháng 7 âm lịch, đặc biệt là 3 ngày cuối cùng sẽ cho tuổi Thìn nhiều cơ hội thăng hoa trong công việc và tài lộc. Chỉ cần nắm bắt thật chặt, con giáp này có thể giàu có bất thình lình.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dần mạnh mẽ, không bao giờ cúi đầu khuất phục. Đây là con giáp không ngừng tìm kiếm cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Đa số người tuổi Dần tài giỏi, không ngại đối mặt gian nan.

3 con giap 3
Nhất là 3 ngày cuối của tháng cô hồn, tuổi Dần được quý nhân dẫn đường, thần Thài ưu ái nên làm gì cũng ra tiền, muốn gì liền có đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần là một trong 3 con giáp đặc biệt may mắn trong thời gian cuối tháng 7 âm lịch. Nhất là 3 ngày cuối của tháng cô hồn, tuổi Dần được quý nhân dẫn đường, thần Thài ưu ái nên làm gì cũng ra tiền, muốn gì liền có đó.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Ngưỡng mộ 4 con giáp càng bị đời vùi dập càng vươn lên bung tài nở lộc thành công ngoạn mục

Ngưỡng mộ 4 con giáp càng bị đời vùi dập càng vươn lên bung tài nở lộc thành công ngoạn mục

Đây là 4 con giáp được nhiều người ngưỡng mộ vì dù gặp trùng trùng khó khăn nhưng họ vẫn vùng mình vươn lên thành công ngoạn mục.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi học con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 52 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng