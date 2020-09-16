Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu tình chạm đỉnh, tuổi Thân tiền chạm đáy

Tâm linh - Tử vi 16/09/2020 03:00

Dưới đây là tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của 12 con giáp, tuổi Sửu tình duyên đẹp đẽ như trong mơ. Tuổi Thân tiền bạc chạm đáy, làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng, không sợ ai hãm hại.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của Tý hung cát đan xen suốt một ngày khiến bạn khá lao đao mệt mỏi. Những dự án cấp trên giao đều không như ý, làm gì cũng bị đánh giá thấp. Tài năng của bạn không có nhiều đất dụng võ nên lúc nào cũng ở dưới trướng mọi người.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu nam ngay 17/9/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Sửu có nhiều chuyện vui - Ảnh minh họa: Internet

Sửu có nhiều chuyện vui trong tình cảm. Người độc thân tìm được duyên lành như ý, đi đến đâu là nổi bật đến đó. Người có gia đình, người yêu dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Điều này giúp vận trình của bạn gặp nhiều chuyện vui, làm gì cũng thành công thuận lợi.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Dần

Theo tử vi mới nhất, Dần vướng vào vòng xoáy thất bại, làm việc gì cũng không thành như ý bản thân mong muốn. Bạn đầu tư vào đâu cũng lỗ nặng. Thậm chí còn phải vay mượn khắp nơi khiến vận trình vô cùng mệt mỏi, ăn uống không ngon ngủ không yên.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Mão

Mão được nhiều người yêu mến, chuyện tình duyên như ý. Trong ngày bạn không còn vướng nhiều chuyện buồn phiền, vì làm gì cũng được người khác giúp đỡ. Công việc dù khó khăn đến đâu cũng vượt qua dễ dàng vì có nhiều người bạn tốt ở bên cạnh luôn hỗ trợ hết mình, không vụ lợi.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Thìn

tu vi thu nam ngay 17/9/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Thìn không còn bị hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Thìn không còn sợ ai hãm hại vì bạn có đủ bản lĩnh đánh bay những người chơi xấu với mình. Trong công việc, bạn được đánh giá cao tài năng. Trong chuyện tình cảm, bạn được nhiều người yêu mến, chuyện tình ngày càng đẹp, có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ kiếm tiền đỉnh nhưng nên tiêu tiền tiết kiệm, đừng phung phí mà hại thân. Vì trong thời điểm này, bạn vay mượn của ai cũng không có người hỗ trợ. Thế nên làm nhiều nhưng phải biết gửi tiết kiệm, đừng tiêu quá mức đến khi cần lại không có dùng.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ nên chú trọng sức khỏe, làm việc nhiều nhưng vẫn phải ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để không ảnh hưởng đến vận trình trong ngày. Bạn đừng quá ôm đồm chuyện của người khác vào người. Cũng đừng lo chuyện bao đồng mà hại thân.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Mùi

Mùi có vận tiền tài tăng ầm ầm, tài khoản vượt qua bản thân mong đợi. Điều này khiến cho vận trình của bạn vô cùng vượng sắc, tinh thần vui vẻ. Trong chuyện tình cảm, bạn không tìm được mối quan hệ tốt nên đành độc thân. Người có gia đình, người yêu không có nhiều thời gian dành cho nhau.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Thân

tu vi thu nam ngay 17/9/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Thân vận trình xuống dốc - Ảnh minh họa: Internet

Thân có vận tài chính xuống dốc không phanh. Những điều bạn làm đều ảm đạm, không mấy ổn định. Tiền bạc làm bao nhiêu cũng không giữ được vì bị lừa gạt. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng gặp nhiều chuyện buồn. Không có nhiều thời gian ở bên nhau nên sẽ có kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ này.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Dậu

Dậu kinh doanh vượng phát, tiền bạc tiêu không hết. Người làm công ăn lương được cấp trên công nhận, tiền bạc chạm đỉnh. Bạn được cấp trên trọng dụng, nhận được khá nhiều lời khen, tiền thưởng lương tăng lên đều đều.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Tuất

tu vi thu nam ngay 17/9/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Tuất gặp chuyện buồn - Ảnh minh họa: Internet

Tuất không còn gặp chuyện buồn phiền, vận trình ổn định, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu không túng thiếu. Tiền bạc, tình duyên của bạn trong ngày ở mức trung bình, không thiếu cũng không thừa. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn vui vẻ, loại bỏ được nhiều chuyện buồn trước đây.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Hợi

Hợi nên chú trọng lời ăn tiếng nói, đừng làm ảnh hưởng đến vận trình của mình. Trong ngày, bạn gặp khá nhiều đối tác, vì vậy hãy cẩn thận đừng vui miệng mà rước họa vào người. Trong chuyện tình cảm, bạn nên nhường nhịn đối phương, đừng hơn thua với nhau kẻo đánh mất mối quan hệ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

5 con vật được mệnh danh là 'thần may mắn', giúp chủ nhân mang tài lộc về nhà

5 con vật được mệnh danh là 'thần may mắn', giúp chủ nhân mang tài lộc về nhà

Có thể bạn chưa biết có những con vật được mệnh danh là thần may mắn trong gia đình. Sự xuất hiện của những con vật này trong nhà sẽ giúp gia chủ đón nhiều tài lộc, may mắn hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp tử vi ngày của 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi