Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu tình chạm đỉnh, tuổi Thân tiền chạm đáy

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của Tý hung cát đan xen suốt một ngày khiến bạn khá lao đao mệt mỏi. Những dự án cấp trên giao đều không như ý, làm gì cũng bị đánh giá thấp. Tài năng của bạn không có nhiều đất dụng võ nên lúc nào cũng ở dưới trướng mọi người.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng, không sợ ai hãm hại.

Theo tử vi mới nhất , Dần vướng vào vòng xoáy thất bại, làm việc gì cũng không thành như ý bản thân mong muốn. Bạn đầu tư vào đâu cũng lỗ nặng. Thậm chí còn phải vay mượn khắp nơi khiến vận trình vô cùng mệt mỏi, ăn uống không ngon ngủ không yên.

Sửu có nhiều chuyện vui trong tình cảm. Người độc thân tìm được duyên lành như ý, đi đến đâu là nổi bật đến đó. Người có gia đình, người yêu dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Điều này giúp vận trình của bạn gặp nhiều chuyện vui, làm gì cũng thành công thuận lợi.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Mão

Mão được nhiều người yêu mến, chuyện tình duyên như ý. Trong ngày bạn không còn vướng nhiều chuyện buồn phiền, vì làm gì cũng được người khác giúp đỡ. Công việc dù khó khăn đến đâu cũng vượt qua dễ dàng vì có nhiều người bạn tốt ở bên cạnh luôn hỗ trợ hết mình, không vụ lợi.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Thìn không còn bị hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Thìn không còn sợ ai hãm hại vì bạn có đủ bản lĩnh đánh bay những người chơi xấu với mình. Trong công việc, bạn được đánh giá cao tài năng. Trong chuyện tình cảm, bạn được nhiều người yêu mến, chuyện tình ngày càng đẹp, có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ kiếm tiền đỉnh nhưng nên tiêu tiền tiết kiệm, đừng phung phí mà hại thân. Vì trong thời điểm này, bạn vay mượn của ai cũng không có người hỗ trợ. Thế nên làm nhiều nhưng phải biết gửi tiết kiệm, đừng tiêu quá mức đến khi cần lại không có dùng.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ nên chú trọng sức khỏe, làm việc nhiều nhưng vẫn phải ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để không ảnh hưởng đến vận trình trong ngày. Bạn đừng quá ôm đồm chuyện của người khác vào người. Cũng đừng lo chuyện bao đồng mà hại thân.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Mùi

Mùi có vận tiền tài tăng ầm ầm, tài khoản vượt qua bản thân mong đợi. Điều này khiến cho vận trình của bạn vô cùng vượng sắc, tinh thần vui vẻ. Trong chuyện tình cảm, bạn không tìm được mối quan hệ tốt nên đành độc thân. Người có gia đình, người yêu không có nhiều thời gian dành cho nhau.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Thân vận trình xuống dốc - Ảnh minh họa: Internet

Thân có vận tài chính xuống dốc không phanh. Những điều bạn làm đều ảm đạm, không mấy ổn định. Tiền bạc làm bao nhiêu cũng không giữ được vì bị lừa gạt. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng gặp nhiều chuyện buồn. Không có nhiều thời gian ở bên nhau nên sẽ có kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ này.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Dậu

Dậu kinh doanh vượng phát, tiền bạc tiêu không hết. Người làm công ăn lương được cấp trên công nhận, tiền bạc chạm đỉnh. Bạn được cấp trên trọng dụng, nhận được khá nhiều lời khen, tiền thưởng lương tăng lên đều đều.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Tuất gặp chuyện buồn - Ảnh minh họa: Internet

Tuất không còn gặp chuyện buồn phiền, vận trình ổn định, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu không túng thiếu. Tiền bạc, tình duyên của bạn trong ngày ở mức trung bình, không thiếu cũng không thừa. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn vui vẻ, loại bỏ được nhiều chuyện buồn trước đây.

Tử vi thứ Năm ngày 17/9/2020 của tuổi Hợi

Hợi nên chú trọng lời ăn tiếng nói, đừng làm ảnh hưởng đến vận trình của mình. Trong ngày, bạn gặp khá nhiều đối tác, vì vậy hãy cẩn thận đừng vui miệng mà rước họa vào người. Trong chuyện tình cảm, bạn nên nhường nhịn đối phương, đừng hơn thua với nhau kẻo đánh mất mối quan hệ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm