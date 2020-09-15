Tháng 10 tài chính dồi dào, tháng 11 vận Hồng Loan bủa vây, 3 con giáp này ngồi không hưởng thụ

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi vượt mọi khó khăn trong thời gian trước để tiến đến vận trình tươi sáng hơn. Tháng 10 của bạn tài chính dồi dào, vượng sắc hơn mong đợi. Bước qua tháng 11, vận Hồng Loan sáng chói, ngồi không cũng hưởng được lộc trời ban.

Trong chuyện tình cảm, Mùi độc thân tìm được đường thoát ế. Mùi có gia đình, người yêu nhận được khá nhiều tin vui về tiền bạc, có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Điều này giúp tinh thần của bạn vô cùng vui vẻ, vượt qua được mọi khó khăn, vất vả trước đây.

Trong công việc, bạn nhận được khá nhiều sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Đồng nghiệp cũng có cái nhìn tốt hơn về bạn. Khi khó khăn, họ đều nhờ sự giúp đỡ của bạn. Vì vậy vai trò của bạn trong công việc cũng được nâng cao hơn rất nhiều.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn bậc nhất trong tháng 10, 11. Tháng 10, tài chính của bạn tăng vượt bậc, tài khoản trong ngân hàng ầm ầm đổ về. Điều này giúp bạn cải thiện được cuộc sống, vận trình ngày càng hanh thông, thuận lợi hơn những gì bản thân trông đợi.

Mão được sao may mắn chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Được sao may mắn chiếu mệnh nên bạn làm gì cũng thành công vang dội. Chuyện tình cảm cũng có nhiều bước tiến vượt bậc hơn. Mối quan hệ của cả hai được cải thiện, không còn cãi vã, tranh luận nhiều như trước đây. Nói chung vận trình của bạn hanh thông, đỏ rực như son trong thời điểm này.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp bản lĩnh vượt khó khăn, thử thách để nâng cao giá trị của bản thân trong mắt mọi người. Với cấp trên, bạn là người có chí tiến thủ, làm việc năng nổ nên được ưu ái phụ trách nhiều dự án lớn trong tập thể. Nhờ bản lĩnh hơn người, bạn có thể đạt được nhiều thành tựu đáng nể.

Thìn vượt qua mọi khó khăn, đau khổ - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn sẽ có nhiều thời gian hẹn hò, thư giãn bên người mình yêu thương nhất. Những vấn đề xích mích, mâu thuẫn trước đây là được hóa giải, không còn gặp nhiều chuyện buồn. Mối quan hệ của bạn ngày càng gắn bó, yêu thương nhau nhiều hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm