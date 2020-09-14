Tử vi thứ Ba ngày 15/9/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý đổi đời lên hương, tuổi Mão thiếu trước hụt sau

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của Tý vượng sắc đỉnh điểm, đổi đời trong nháy mắt. Bạn muốn tiền có tiền, muốn tình có tình trong ngày. Vì vậy Tý sẽ có tinh thần thoải mái để đối mặt với nhiều thử thách mà không còn sợ bất cứ ai cản đường, hãm hại.

Tử vi thứ Ba ngày 15/9/2020 của 12 con giáp có nhiều chuyện xảy ra trong một ngày khiến tinh thần của bạn khá mệt mỏi, tuy nhiên hãy nỗ lực vượt qua nhanh chóng.

Dần không có nhiều thời gian dành cho gia đình nên tinh thần của bạn khá mệt mỏi, áp lực bủa vây. Công việc ngày càng chồng chất khiến bạn không thể nào giải quyết được hết trong một sớm một chiều. Vì vậy mà công việc cứ tồn đọng ngày này sang ngày khác khiến bạn không có ngày nghỉ ngơi thoải mái.

Ngày thứ Ba, Sửu nhận được khá nhiều tin buồn về tiền bạc lẫn công việc. Bạn không có nhiều cơ hội thể hiện tài năng cũng như kế hoạch riêng của mình. Trong công việc, bạn không được đánh giá cao vì hay lơ là, thiếu tập trung. Trong chuyện tình cảm, bạn không tìm được người như ý mình mong muốn.

Tử vi thứ Ba ngày 15/9/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, vận tiền tài của Mão thiếu trước hụt sau, làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu xài. Thậm chí bạn còn vay mượn khắp nơi nhưng không ai tin tưởng cho mượn. Trong ngày, bạn khá cô đơn vì làm gì cũng một mình, không ai hỗ trợ, giúp đỡ.

Tử vi thứ Ba ngày 15/9/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Ba ngày 15/9/2020 của tuổi Thìn đánh mất điểm ấn tượng với cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thìn đánh mất nhiều điểm ấn tượng trong mắt cấp trên. Đồng nghiệp cũng không có cái nhìn tốt về bạn. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi. Nỗ lực bao nhiêu cũng không được đền đáp, thậm chí còn bị chê bai, chỉ trích.

Tử vi thứ Ba ngày 15/9/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ đón nhiều tin vui lớn về tiền bạc trong ngày. Bạn không cần lao động quá mệt mỏi, vất vả. Chỉ cần ngồi không tiền cũng tự động đổ vào túi. Điều này giúp tinh thần của bạn được tốt hơn, có nhiều động lực thực hiện những kế hoạch riêng của mình đạt được nhiều thành tựu lớn.

Tử vi thứ Ba ngày 15/9/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp xui xẻo gặp nhiều điềm xấu trong ngày. Bạn đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến vì không được lòng cấp trên. Có nhiều người đứng sau hãm hại, cản trở con đường quan lộ của bạn. Vì vậy hãy hết sức thận trọng, đừng để kẻ xấu đánh lén mình.

Tử vi thứ Ba ngày 15/9/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Ba ngày 15/9/2020 của tuổi Mùi nhận được nhiều ưu ái - Ảnh minh họa: Internet

Mùi nhận được nhiều sự ưu ái của cấp trên lẫn đồng nghiệp. Nhờ vậy bạn có thể vượt qua hết mọi khó khăn mà không cần đến ai giúp sức. Đặc biệt chuyện tình cảm của bạn trong ngày cũng có nhiều bước tiến vượt bậc. Người độc thân có cơ hội thoát ế. Người có gia đình, người yêu có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Tử vi thứ Ba ngày 15/9/2020 của tuổi Thân

Thân không nhận được nhiều lời khen của cấp trên khi hoàn thành công việc. Tài năng cũng không được đánh giá cao. Điều này khiến bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, áp lực. Ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe vì ăn không ngon, ngủ không yên giấc.

Tử vi thứ Ba ngày 15/9/2020 của tuổi Dậu

Dậu có một ngày thứ Ba mệt mỏi với nhiều dự án dang dở chất đống. Bạn bị cấp trên hối thúc nhưng vẫn không hoàn thành kịp đúng thời hạn. Điều này khiến bạn mất điểm trong mắt cấp trên, cũng như bị giảm lương thưởng trong tháng.

Tử vi thứ Ba ngày 15/9/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Ba ngày 15/9/2020 của tuổi Tuất mang lại năng lượng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuất mang lại nguồn năng lượng khá tích cực cho mọi người xung quanh. Bạn đi đến đâu là nổi bật đến đó, tiền bạc tiêu xài không thiếu. Chuyện tình cảm cũng có nhiều bước tiến triển tốt. Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này khá vượng, muốn gì được nấy.

Tử vi thứ Ba ngày 15/9/2020 của tuổi Hợi

Hợi có vận trình hung cát đan xen nên không thể lường trước được chuyện gì xảy ra với mình trong một ngày. Điều này khiến bạn không mấy vui vẻ, mọi kế hoạch đều không hoàn thành đúng thời hạn. Nói chung bạn nên cân bằng lại tinh thần, cảm xúc của mình để mọi chuyện tốt đẹp hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm