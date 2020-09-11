Qua tháng cô hồn, 3 con giáp này khoác lên người toàn hàng hiệu, đón lộc chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 11/09/2020 05:00

Dưới đây là những con giáp may mắn ngập trời khi bước qua tháng cô hồn, khoác lên người toàn hàng hiệu, đón lộc lớn chất đầy nhà tha hồ tiêu xài.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, khi bước qua tháng cô hồn nhiều khó khăn, bạn sẽ có vận trình chạm đỉnh. Không những vậy, bạn tha hồ sắm hàng hiệu, đón lộc trời chất cao như núi. Trong công việc, bạn được quý nhân hỗ trợ nên tiền bạc tiêu xài không hết. Cơ hội thăng tiến cũng nhiều, tha hồ thể hiện khả năng của bản thân.

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Mão là con giáp may mắn khi qua tháng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Những chuyện bạn làm đều mang lại nguồn lợi khủng cho công ty nên được cấp trên trọng dụng, yêu mến. Trong chuyện tình cảm, người độc thân gặp người ưng ý, tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau nên tinh thần khá vui vẻ. Bạn có tinh thần tốt nên khả năng kiếm tiền cũng tăng lên vượt trội, hơn những gì bản thân mong muốn.

Tuổi Tuất

Theo tử vi mới nhất, Tuất là con giáp bản lĩnh đánh đâu thắng đó, tha hồ hốt hết tiền bạc của thiên hạ. Vượt qua khoảng thời gian khổ sở, bạn vươn lên vị trí đầu bảng trong sổ của Thần Tài. Những việc bạn làm đều mang lại nhiều cơ hội thăng tiến tốt. Vì tính cách hiền hành, chịu thương chịu khó nên bạn được nhiều người yêu mến.

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Tuất nhận được nhiều sự giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp khó khăn cũng được giúp đỡ, không phải cô đơn xoay sở một mình. Nói chung vận trình khổ sở trước đây là nhanh chóng qua đi, bạn tha hồ hưởng thụ cuộc sống đại gia trong thời điểm này. Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón lộc lớn nhất từ trước đến nay.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp may mắn đếm tiền mỏi tay khi bước qua tháng cô hồn. Thời gian khó khăn, lận đận không còn nữa, bạn chỉ thoải mái hưởng thụ cuộc sống trời ban. Thìn khoác lên người toàn hàng hiệu khiến nhiều người hờn đỏ mắt, lộc lá tiêu cả đời không hết.

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Thìn chăm chỉ nên không bị ai hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ tính cách chăm chỉ, cần cù, bạn không sợ bất cứ ai hãm hại hay gặp nhiều chuyện rắc rối như trước đây. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn, vì vậy hãy tận dụng cơ hội để phát huy khả năng của bản thân. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều vượng sắc, tha hồ kiếm người yêu trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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