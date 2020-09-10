Tử vi thứ Sáu ngày 11/9/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần lộc lá đột phá, tuổi Mùi tiền không đủ tiêu

Tâm linh - Tử vi 10/09/2020 03:00

Dưới đây là tử vi thứ Sáu ngày 11/9/2020 của 12 con giáp, tuổi Dần lộc lá đột phá, tài khoản tăng vọt. Tuổi Mùi tiền không đủ tiêu, phải vay mượn khắp nơi.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/9/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng, giải quyết.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/9/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của Tý khá thuận lợi, tiền bạc đổ về như nước tiêu không hết. Đây là cơ hội tốt để giúp bạn cải thiện vận trình gặp nhiều khó khăn trong thời gian trước. Hãy tận dụng để có được những gì mình mong muốn, đồng thời cũng vươn lên được vị trí mới.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/9/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu sau ngay 11/9/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Sáu ngày 11/9/2020 của tuổi Sửu gặt hái được thành tựu lớn - Ảnh minh họa: Internet

Sửu chuẩn bị nhiều kế hoạch riêng của bản thân và gặt hái được nhiều thành tựu lớn. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về thái độ làm việc và cách giải quyết vấn đề của bạn. Trong ngày, bạn sẽ gặp nhiều đối tác làm ăn lớn, vì vậy hãy khôn khéo, duyên dáng hơn trong cách giao tiếp.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/9/2020 của tuổi Dần

Theo tử vi mới nhất, Dần có nhiều cú lội ngược dòng ngoạn mục về tiền bạc lẫn tình duyên. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng, cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Trong chuyện tình cảm, bạn được nhiều người yêu mến, tỏ tình. Tuy nhiên bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi qua lại với ai đó.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/9/2020 của tuổi Mão

Mão làm việc tùy tiện, không có kế hoạch hợp lý nên xảy ra nhiều sai sót trong công việc. Cách giải quyết vấn đề của bạn không được cấp trên đánh giá cao. Tiền bạc của bạn cũng không ổn định, làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, không giữ lại được gì. Chuyện tình cảm cũng không mấy khởi sắc.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/9/2020 của tuổi Thìn

tu vi thu sau ngay 11/9/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Sáu ngày 11/9/2020 của tuổi Thìn tiêu tiền thả ga - Ảnh minh họa: Internet

Thìn làm một hưởng mười, tiền bạc đổ về tiêu thả ga không cần lo nghĩ. Trong công việc, bạn được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên có cái nhìn tốt về tài năng của bạn. Trong chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng nhiều hơn để có một mối quan hệ thú vị, vui vẻ suốt ngày.  

Tử vi thứ Sáu ngày 11/9/2020 của tuổi Tỵ

Công việc của Tỵ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí cao mà bản thân mong muốn bấy lâu nay. Tuy nhiên bạn nên thận trọng lời ăn tiếng nói, đừng thẳng thắn quá mà khiến nhiều người xa lánh. Những việc bạn làm đều có kẻ xấu đứng sau hãm hại, vì vậy nên cẩn thận hơn, đừng tin tưởng ai quá mức.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/9/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ mắc bệnh đau đầu, đau bao tử vì ôm đồm quá nhiều chuyện trong ngày. Sức khỏe của bạn xuống dốc không phanh, ảnh hưởng khá nhiều đến công việc, kế hoạch riêng không mấy suôn sẻ. Trong chuyện tình cảm, bạn nên quan tâm đến đối phương nhiều hơn. Đừng lạnh nhạt, thờ ơ mà khiến mọi thứ đổ vỡ.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/9/2020 của tuổi Mùi

Mùi có vận tiền bạc thiếu hụt, làm không đủ tiêu. Công việc của bạn không gặp thuận lợi, khó khăn chồng chất khó khăn. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại có nhiều chuyện vui, cứu vớt được tinh thần của bạn trong ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/9/2020 của tuổi Thân

tu vi thu sau ngay 11/9/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Sáu ngày 11/9/2020 của tuổi Thân tài chính ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, tài chính của Thân khá ổn định, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cấp trên đánh giá khá cao năng lực của bạn. Bạn cũng gặp được khá nhiều may mắn trong thời điểm này. Muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, bao nhiêu cơ hội thăng tiến đều đổ về.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/9/2020 của tuổi Dậu

Dậu được cấp trên yêu mến, trọng dụng nên giao cho nhiều dự án lớn. Đây là cơ hội để bạn thể hiện năng lực của bản thân. Hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nhiều thử thách trước mắt. Bên cạnh đó nên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để công việc thuận buồm xuôi gió hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/9/2020 của tuổi Tuất

Tuất gặp nhiều áp lực về tiền bạc, công việc cũng không thuận lợi như bản thân mong muốn. Những chuyện buồn đều đổ về cùng lúc khiến tinh thần của bạn lao đao, mệt mỏi. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng không gặp nhiều chuyện vui.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/9/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu sau ngay 11/9/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Sáu ngày 11/9/2020 của tuổi Hợi kiếm tiền tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Hợi nhận được khá nhiều cơ hội kiếm tiền tỷ, thu về nguồn lợi khủng từ nghề tay trái. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng vượng sắc. Người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian hẹn hò, ở bên nhau.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài mở sổ chỉ mặt điểm tên 3 con giáp này trúng mánh, tài khoản chạm đỉnh từ mai trở đi

Thần Tài mở sổ chỉ mặt điểm tên 3 con giáp này trúng mánh, tài khoản chạm đỉnh từ mai trở đi

Dưới đây là những con giáp may mắn, được Thần Tài chỉ mặt điểm tên ban cho vận tài lộc dồi dào, tài khoản chạm đỉnh từ mai trở đi tha hồ tiêu xài thoải mái.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp tử vi ngày của 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 39 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026