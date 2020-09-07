Tháng 9 khổ cực, bước sang tháng 10, 3 con giáp này đổi đời 360 độ, quý nhân soi sáng đường tiền tài

Tâm linh - Tử vi 07/09/2020 05:00

Dưới đây là những con giáp may mắn đi từ vực sâu vươn lên đỉnh cao, được quý nhân soi đường dẫn lối nên con đường tiền tài rộng mở, sáng chói trong tháng 10.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi khổ tận cam lai vươn lên đổi đời giàu có. Trong tháng 10, bạn nhận được khá nhiều hợp đồng lớn, đánh đâu thắng đó, tiền bạc vô cùng ổn định. Tài khoản ngân hàng của bạn tăng lên ầm ầm, không sợ ai hãm hại. Bạn có ý chí tiến thủ cao nên địa vị vượt qua tầm cao mới. Những công sức của bạn được cấp trên xem trọng nên tha hồ thể hiện tài năng tiềm ẩn của mình.

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Mùi là con giáp may mắn trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn nhận được khá nhiều lời tỏ tình, tán tỉnh. Người độc thân thoát ế trong gang tấc vì tìm được một nửa tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, người yêu dễ dàng có được tiếng nói chung, không còn cãi vã như trước đây.

Tuổi Sửu

Theo tử vi mới nhất, Sửu là con giáp may mắn. Vận trình của bạn biến động khôn lường. Tháng 9 còn gặp nhiều chuyện buồn, khó khăn trong công việc. Nhưng tháng 10, mọi thứ dần được ổn định, muốn tiền có tiền muốn tình có tình. Những việc bạn làm đều như bản thân mong muốn. Đặc biệt được thăng tiến lên vị trí mà bản thân mơ ước bấy lâu nay.

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Sửu được đánh giá khá cao tài năng - Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 10 rực rỡ, bạn sẽ sớm nhận được nhiều tin vui về tiền bạc lẫn chuyện tình cảm. Trong công việc, bạn tha hồ nhận được tin vui về tiền bạc, công danh. Về chuyện tình cảm, bạn sẽ gặp được người thật sự yêu thương và thấu hiểu mình.

Tuổi Thân

Thân là con giáp may mắn, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên vận trình vụt sáng, tiền bạc nở hoa. Trong công việc, bạn được cấp trên đánh giá cao năng lực ứng biến, xử lý tình huống vô cùng xuất sắc. Trong chuyện tình cảm, bạn được nhiều người yêu mến vì có duyên trong cách ăn nói, cư xử.

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Thân hốt hết sự may mắn của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng vận trình của bạn trong thời điểm này thay đổi 360 độ, tiền bạc, tình duyên đều vượng sắc không giống như thời gian khổ cực trước đây.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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