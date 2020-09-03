90 ngày tới: 3 con giáp có lộc kinh doanh, bán một lời mười, giấc mơ tiền tỷ trở thành hiện thực

Theo tử vi 12 con giáp, Mão buôn bán vượng phát, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết. Trong công việc, bạn có nhiều lời mời hợp tác làm ăn, công danh vượng sắc. Bạn khẳng định được vị trí của mình nên được nhiều người ngưỡng mộ. Dù có nhiều thử thách đặt ra trước mắt, bạn cũng dễ dàng vượt qua mà không sợ bất cứ ai cản đường.

Con đường tài chính của bạn vô cùng thuận lợi. Nguồn thu nhập của bạn đổ về ào ào, giấc mơ tiền tỷ trở thành hiện thực giúp vận trình của bạn vụt sáng hơn. Bên cạnh đó bạn tìm được người yêu đích thực, cả hai hiểu và giúp đỡ khá nhiều trong công việc.

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp giàu sang, lộc lá về kinh doanh vô cùng vượng sắc. Bạn là con giáp mạnh mẽ có thể đánh bay những kẻ đang tìm cách hãm hại mình. Thu nhập của bạn tỷ lệ thuận với những nỗ lực, cố gắng bao nhiêu lâu nay. Những công sức của bạn được đền đáp xứng đáng nên tinh thần cũng vui vẻ hơn.

Mùi gặp được nhiều chuyện vui - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Mùi nhận được khá nhiều lời tỏ tình. Nữ tuổi Mùi được đối phương yêu thương, trân trọng. Nam tuổi Mùi có ấn tượng tốt trong mắt gia đình đối phương. Có thể mối quan hệ của bạn sẽ tiến tới hôn nhân trong thời gian sớm nhất.

Tuổi Thân

Thân là con giáp may mắn, đầu tư đến đâu là thắng đậm đến đó. Bạn không còn sợ tiểu nhân hay bất cứ ai hãm hại, cản đường thăng quan tiến chức của mình. Công việc kinh doanh của bản mệnh vô cùng vượng sắc, giấc mơ thành triệu phú đổi đời đã thành hiện thực. Nhờ vậy bạn có thể hóa giải được nhiều nỗi buồn trong thời gian trước.

Thân may mắn kiếm được nguồn lợi khủng - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời Thân cũng lấy lại được địa vị, danh dự của mình trong mắt cấp trên. Bạn không còn sợ bị ai đứng sau đâm lén, vì có bản lĩnh trị được kẻ xấu xa. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn lại không như ý. Thân độc thân vẫn một mình lẻ bóng. Người có gia đình, người yêu không có nhiều thời gian dành cho nhau.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm