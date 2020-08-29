Tử vi Chủ Nhật ngày 30/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dậu tài lộc chạm nóc, tuổi Hợi tình tiền đều nở rộ

Theo tử vi 12 con giáp, tài năng của Tý không được công nhận, thậm chí còn bị đặt điều nói xấu. Điều này khiến tâm trạng của bạn không mấy vui vẻ, thậm chí còn bị mang tiếng xấu. Bạn giúp đỡ người khác nhiệt tình nhưng không có kết quả tốt nên bị đổ thừa, vu oan.

Tử vi Chủ Nhật ngày 30/8/2020 của 12 con giáp hung cát đan xen giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng.

Theo tử vi mới nhất , Dần không nên giao du bạn bè mới trong thời điểm này vì có thể bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Những việc bạn làm đều không mang lại kết quả tốt. Thậm chí còn vướng nhiều chuyện buồn khiến tinh thần sa sút trầm trọng.

Sửu nên tăng tốc, thực hiện dự án lớn của bản thân trong thời điểm này. Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận nhiều thử thách lớn ập đến. Những điều này sẽ giúp bạn trưởng thành nhiều hơn, vì vậy hãy tận dụng để thể hiện tài năng của mình cho mọi người thấy.

Tử vi Chủ Nhật ngày 30/8/2020 của tuổi Mão

Mão nên tuân thủ nguyên tắc mà tập thể đề ra. Bạn đừng tự quyết định mọi việc một mình, vì có thể bạn sẽ vướng nhiều chuyện buồn trong ngày. Những chuyện bạn gặp phải đều mang lại tiếng xấu khiến bạn đánh mất uy tín, danh dự với cấp trên của mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 30/8/2020 của tuổi Thìn

Tử vi Chủ Nhật ngày 30/8/2020 của tuổi Thìn tiêu tiền thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Thìn có thể tiêu xài thoải mái, thả ga trong thời điểm này không lo về bất cứ điều gì. Lời khuyên cho Thìn đừng nên kiêu ngạo, hãy sống khiêm tốn để không bị ai xa lánh. Bạn kiếm tiền giỏi nhưng cũng đừng dạy đời khiến người khác khó chịu vì thái độ ngông cuồng của bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 30/8/2020 của tuổi Tỵ

Công việc của bạn gặp nhiều trục trặc, bị cấp trên khiển trách vì lơ là, không tập trung. Trong chuyện tình cảm, Tỵ cũng đánh mất nhiều sự tin tưởng của đối phương. Cả hai không có nhiều thời gian ở bên nhau nên chuyện tình cảm vô cùng mệt mỏi, gặp vô số chuyện rắc rối không đáng có.

Tử vi Chủ Nhật ngày 30/8/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ thường xuyên mắc những chứng bệnh về đau đầu, đau bao tử. Bạn làm việc quá sức nên suy nhược cơ thể, ăn uống không điều độ nên tinh thần mệt mỏi. Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này nên chú ý đến sức khỏe của bản thân, công việc cứ tạm gác sang một bên.

Tử vi Chủ Nhật ngày 30/8/2020 của tuổi Mùi

Tử vi Chủ Nhật ngày 30/8/2020 của tuổi Mùi không mắc sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Mùi không còn mắc nhiều sai lầm như trước đây. Bạn có nhiều cơ hội thể hiện bản thân khiến cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Hãy tận dụng cơ hội này để thực hiện tốt những dự án lớn, đồng thời cũng ghi điểm lại từ đầu, không còn bị ai xem thường.

Tử vi Chủ Nhật ngày 30/8/2020 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, vận tiền bạc của Thân ổn định, mọi thứ đều suôn sẻ như bản thân mong muốn. Những việc bạn làm đều được công nhận, tình tiền viên mãn hơn bản thân mong muốn. Tuy nhiên nên chú ý đến sức khỏe, ăn uống nghỉ ngơi điều độ hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 30/8/2020 của tuổi Dậu

Dậu tài lộc chạm nóc, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Những việc bạn làm đều được công nhận, tiền chất đầy két sắt, cứ hết rồi lại đầy. Được quý nhân nâng đỡ nên vận trình của bạn vô cùng thuận buồm xuôi gió, hãy nắm bắt cơ hội này để thể hiện tài năng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 30/8/2020 của tuổi Tuất

Tử vi Chủ Nhật ngày 30/8/2020 của tuổi Tuất không sợ hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Tuất không còn bị tiểu nhân hãm hại. Bạn tha hồ thu về món lợi khủng từ nghề tay trái. Tuy nhiên nên tiêu tiền hợp lý, đừng phung phí quá đáng mà ảnh hưởng đến vận trình của mình. Bên cạnh đó cũng nên chú ý đến lời ăn tiếng nói trong thời điểm này, đừng để ai phiền lòng vì mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 30/8/2020 của tuổi Hợi

Hợi tình tiền đều nở rộ, không lo sợ ai hãm hại trong thời điểm này. Công việc của bạn thăng tiến không ngừng, chuyện tình của bạn cũng thăng hoa vô đối. Vận trình của bạn muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, muốn thăng tiến sẽ được như mong muốn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm