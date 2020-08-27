Tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tiền bạc thiếu hụt, tuổi Thân dư dả sắm vàng

Tâm linh - Tử vi 27/08/2020 04:00

Dưới đây là tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của 12 con giáp, tuổi Mùi tiền bạc thiếu hụt phải vay mượn khắp nơi. Tuổi Thân dư dả sắm vàng chất đầy nhà.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của 12 con giáp lúc hung lúc cát giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, công việc của Tý không như ý muốn. Mọi nỗ lực bỏ ra đều không được công nhận, thậm chí còn bị cướp công. Những dự án bạn phụ trách đều xảy ra vấn đề. Điều này khiến tinh thần của bạn mệt mỏi, buồn phiền không dứt.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu sau ngay 28/8/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của tuổi Sửu giỏi giang - Ảnh minh họa: Internet

Sửu được nhiều người nể phục vì tài giải quyết công việc giỏi giang, dứt khoát. Tuy nhiên bạn quá nhiệt tình nên gánh không ít chuyện rắc rối về cho mình. Bên cạnh đó sức khỏe còn xuống dốc không phanh, mắc nhiều bệnh vì làm việc quá sức, không chú ý ăn uống điều độ.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của tuổi Dần

Thu nhập của Dần không mấy khởi sắc trong thời điểm này. Bạn làm bao nhiêu tiền cũng tiêu không đủ, thậm chí còn phải vay mượn khắp nơi. Tuy nhiên không ai tin tưởng cho bạn vay mượn nên tinh thần vô cùng buồn phiền ảnh hưởng khá nhiều đến công việc đang còn dang dở.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão không nhận được nhiều sự công nhận của đồng nghiệp cấp trên. Vì tính hay mách lẻo, nói nhiều khiến bạn đánh mất khá nhiều điểm trong mắt mọi người. Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này nên thay đổi tâm tính để không đánh mất nhiều cơ hội tốt đến với mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của tuổi Thìn

tu vi thu sau ngay 28/8/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của tuổi Thìn thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Vận may của Thìn thăng tiến không ngừng, vô cùng rực rỡ. Bạn được quý nhân yêu mến liệt vào danh sách giàu có nên tiền bạc đổ về tiêu không hết. Thậm chí bạn còn trúng số, hốt hết may mắn của thiên hạ trong ngày. Tuy nhiên bạn nên biết tiêu tiền hợp lý, đừng phung phí quá mà hại thân.  

Tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của tuổi Tỵ

Công việc của Tỵ gặp nhiều trục trặc, tiền mất tật mang trong thứ Sáu này. Bạn có tài kiếm tiền đỉnh nhưng tiêu tiền không hợp lý nên thất thoát nhiều. Hãy tiêu tiền hợp lý để đừng thiếu trước hụt sau phải vay mượn khắp nơi khiến tâm trạng mệt mỏi không yên.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, sự nghiệp của Ngọ gặp nhiều trục trặc, bị hãm hại mất nhiều cơ hội thăng tiến. Bạn bị cấp trên xem thường khả năng làm việc. Đồng nghiệp cũng đặt điều nói xấu khiến bạn mất sạch điểm trong mắt mọi người. Vì vậy nên thận trọng, tiết chế cảm xúc của bản thân để không ảnh hưởng đến vận trình của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của tuổi Mùi

tu vi thu sau ngay 28/8/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của tuổi Mùi tài chính thiếu hụt - Ảnh minh họa: Internet

Tài chính của Mùi thiếu hụt, làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ. Những việc bạn làm đều không được công nhận, mọi công sức đổ ra đều không thu lại kết quả như mong muốn. Điều này ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến vận trình của bạn.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của tuổi Thân

Thân là con giáp giàu có, tiền đổ về tiêu cả đời không hết. Bạn muốn tiền có tiền, muốn tình có tình trong thời điểm này. Thậm chí còn dư dả mua sắm vàng chất đầy nhà khiến nhiều người nể phục sát đất. Tuy nhiên bạn nên sống khiêm tốn, đừng quá kiêu ngạo ảnh hưởng đến vận trình của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của tuổi Dậu

Dậu có quá nhiều áp lực trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Người độc thân có rất nhiều người theo đuổi nên đau đầu không biết lựa chọn thế nào cho phù hợp. Người có gia đình, người yêu có nhiều bất đồng quan điểm, không có thời gian cho nhau nên mối quan hệ có phần lạnh nhạt.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của tuổi Tuất

tu vi thu sau ngay 28/8/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của tuổi Tuất nên chi tiêu hợp lý - Ảnh minh họa: Internet

Tuất nên chi tiêu hợp lý trong thời điểm này. Bạn làm một tiêu mười nên sẽ phải vay mượn khắp nơi. Thậm chí còn lâm vào cảnh nợ nần chồng chất không trả hết. Những công sức bạn bỏ ra cũng không được công nhận nên tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi, buồn phiền nhiều.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều chuyện buồn, mọi việc đều không như ý bạn mong muốn. Trong công việc, bạn không nhận được nhiều sự tín nhiệm của cấp trên. Trong chuyện tình cảm, bạn không tìm được người thật sự hiểu và yêu thương mình. Điều này khiến bạn vô cùng tủi thân trong ngày.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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