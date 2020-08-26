4 con giáp vượt ải NGHÈO thành công, bỗng phát tài rực rỡ, lộc lá tề tựu đủ đầy trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 26/08/2020 03:00

Dưới đây là những con giáp bản lĩnh vượt ải nghèo thành công, bỗng phát tài rực rỡ, lộc lá tề tựu đủ đầy không lo thiếu hụt hay vay mượn khắp nơi trong 10 ngày tới.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu thoát nghèo thành công, tài lộc bỗng rực sáng trong 10 ngày tới. Bạn có thể hạ gục được nhiều đối thủ của mình nên tài chính ổn định, công việc cũng thuận lợi hơn.

con giap ban linh 1
Sửu là con giáp bản lĩnh giải quyết được nhiều việc khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Sửu khá hiền lành nên được mọi người yêu mến. Khi khó khăn đều có người đứng ra giúp sức nhiệt tình không vụ lợi. Điều này giúp vận trình của bạn thêm phần suôn sẻ, không xảy ra bất cứ khó khăn nào đeo bám.

Tuổi Mùi

con giap ban linh 2
Mùi gánh lộc lớn trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi gánh lộc lớn trời ban, tiền tài vượng sắc hơn bản thân mong muốn. Những dự án bạn phụ trách đều mang lại nguồn lợi khủng nhất từ trước đến giờ. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều thành tựu lớn. Bên cạnh đó cũng là những lời khen có cánh của cấp trên, đồng nghiệp giúp tinh thần của bạn phấn chấn, tươi vui hơn.

Tuổi Hợi

con giap ban linh 3
Hợi kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Hợi là con giáp bản lĩnh, kiếm tiền siêu đỉnh trong thời điểm này. Bạn không còn sợ ai cản đường thăng tiến của mình. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng khá vượng sắc. Người độc thân thoát ế. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau. Thậm chí còn giúp đỡ nhau trong công việc nên tinh thần vô cùng hưng phấn, vận trình cũng suôn sẻ hơn.

Tuổi Tý

Tý là con giáp giỏi giang, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình trong thời điểm này. Bạn vượt khó thành công, từ nghèo vượt lên giàu có trong nháy mắt. Công việc của bạn có nhiều tiến triển tốt đẹp, dự án lớn đều do bạn phụ trách nên được cấp trên trọng dụng, tín nhiệm. Hãy giữ vững tinh thần để đối mặt với nhiều điều tốt đẹp xảy ra với mình.

con giap ban linh 4
Tý vô cùng giỏi giang - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng nhận được khá nhiều tin vui. Hãy mở lòng đón nhận một nửa của mình trong thời gian tới. Những người có người yêu, gia đình cũng nên dành nhiều thời gian cho nhau hơn, đừng ôm đồm nhiều việc mà bỏ bê mối quan hệ của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý mở cửa đón tiền, tuổi Mùi phải vay nợ nóng

Tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý mở cửa đón tiền, tuổi Mùi phải vay nợ nóng

Dưới đây là tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của 12 con giáp, tuổi Tý mở cửa đón lộc khủng trời ban. Tuổi Mùi phải vay nóng để trang trải cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp con giáp giỏi giang

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 45 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 58 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 17 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng