Tử vi thứ Hai ngày 24/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu tiền tăng vọt, tuổi Dần tình thăng hoa

Theo tử vi 12 con giáp, Tý được công nhận với tài kiếm tiền thần sầu khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Bạn có khả năng nắm bắt công việc cực nhanh khiến người khác phải nể phục. Nhờ vậy mà bạn được đề cử lên vị trí mới giúp mọi người phát triển trong tương lai.

Tử vi thứ Hai ngày 24/8/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được những gì sẽ xảy ra với mình để tìm cách đề phòng tốt nhất.

Theo tử vi mới nhất , Dần có chuyện tình thăng hoa rực rỡ đẹp như trong mơ. Trong công việc, bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp luôn giúp đỡ hết mình. Dù có khó khăn lớn đến mấy, họ cũng đứng ra gánh vác hộ bạn. Trong chuyện tình cảm, người kia luôn lắng nghe thấu hiểu nên tinh thần bạn ngày càng tốt hơn.

Vận tài lộc của bạn ngày càng thăng hoa, tăng vọt lên mức đáng báo động. Bạn có thể thoải mái mua sắm, tiêu tiền trong thời điểm này mà không sợ ai hãm hại. Bên cạnh đó mối quan hệ của bạn cũng có nhiều khởi sắc, không còn cãi nhau nhiều như trước đây. Người độc thân sẽ gặp được nhiều người bạn tốt giúp cho vận trình của bạn tươi sáng hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 24/8/2020 của tuổi Mão

Mão nên chú ý lời ăn tiếng nói trong thời điểm này. Bạn nhiệt tình nhưng đôi khi quá thẳng thắn khiến người khác cảm thấy vô cùng khó chịu khi nói chuyện với bạn. Hãy biết tiết chế cảm xúc của bản thân để không vướng vào nhiều chuyện khó khăn, rắc rối.

Tử vi thứ Hai ngày 24/8/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Hai ngày 24/8/2020 của tuổi Thìn tâm trạng không tốt - Ảnh minh họa: Internet

Thìn không đạt được những mục tiêu bản thân đề ra nên tâm trạng vô cùng mệt mỏi, buồn phiền. Người buôn bán không kiếm được nguồn khách hàng tiềm năng nên tiền bạc thiếu hụt. Trong công việc, bạn bị đồng nghiệp chơi xấu, hãm hại nên không được cấp trên đánh giá cao năng lực của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 24/8/2020 của tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Tỵ được quý nhân soi đường dẫn lối nên vận tiền tài vô cùng thăng hoa. Bạn được giao cho nhiều dự án lớn nên tinh thần vô cùng vui vẻ, không còn bất cứ điều gì có thể làm khó được bạn. Tiền bạc của bạn cũng ổn định, đôi khi dư dả mua những thứ mình cần.

Tử vi thứ Hai ngày 24/8/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ khá nhút nhát nên bị người khác chơi xấu lúc nào không hay. Trong ngày bạn nên cẩn thận những mối quan hệ mới vì có thể họ sẽ tìm cách hãm hại, hạ gục bạn. Thậm chí còn nói xấu bạn với cấp trên khiến công việc của bạn gặp nhiều trục trặc.

Tử vi thứ Hai ngày 24/8/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 24/8/2020 của tuổi Mùi tinh thần vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Mùi thanh toán hết những khoản nợ nần của mình nên tinh thần vô cùng vui vẻ. Chuyện tiền bạc với bạn không thành vấn đề, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu không sợ ai cướp mất. Thời điểm này, chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều chuyện vui lớn. Bạn và người ấy hiểu nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 24/8/2020 của tuổi Thân

Thân vượt nạn thành công vươn lên trở thành đại gia trong thời điểm này. Trong ngày, bạn được quý nhân soi đường nên làm gì cũng bách phát bách trúng, tiền bạc đổ về như nước. Chuyện tình cảm của bạn cũng bắt đầu có dấu hiệu vượng sắc, rực rỡ hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 24/8/2020 của tuổi Dậu

Dậu nên nói chuyện nghiêm túc, đừng mang thái độ đùa giỡn khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Trong công việc, bạn nên tập trung hết sức mình, đừng lơ là kẻo bị cấp trên khiển trách. Trong chuyện tình yêu, bạn cũng nên dành thời gian cho đối phương nhiều hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 24/8/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Hai ngày 24/8/2020 của tuổi Tuất duyên không như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuất có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn mới trong ngày. Tuy nhiên bạn lại không tìm được người ưng ý, thật tâm thật dạ với mình. Những việc bạn làm đều không được công nhận, thậm chí còn bị nói xấu khiến mọi công sức đổ sông đổ bể. Hãy chuẩn bị tinh thần đón chuyện buồn trong thời điểm này.

Tử vi thứ Hai ngày 24/8/2020 của tuổi Hợi

Hợi nên tiêu tiền tiết kiệm một chút, đừng quá phung phí mà hại thân. Bạn nên chú ý đến vấn đề lời ăn tiếng nói trong thời điểm này để không gây ra nhiều hiểu lầm với bạn bè, đồng nghiệp. Bên cạnh đó nên học cách lắng nghe người mình yêu nhiều hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm