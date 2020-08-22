Tý, Mão, Thìn cẩn thận trong những tháng Âm lịch ‘đen như than’ này, tiền kiếm một tiêu mười, tình duyên nhạt nhòa

Theo tử vi 12 con giáp, Tý nên cẩn thận làm ăn đầu tư trong tháng 9, 10 Âm lịch. Nhất là về vận tiền bạc, bạn nên chi tiêu hợp lý, đừng quá phung phí khiến vận trình lao đao. Muốn đầu tư làm ăn nên cẩn thận, đừng tin tưởng người khác quá mức vì dễ bị mắc bẫy, lừa gạt mất hết tiền.

Trong chuyện tình cảm, vào tháng 10 Âm lịch, bạn và người ấy xảy ra nhiều tranh cãi. Cả hai cần sự tương tác với nhau nhiều hơn để không có cơ hội cho kẻ thứ ba chen vào.

Vận trình của bạn trong thời điểm này gặp không ít khó khăn. Hễ bước ra đường là gặp họa, không lớn thì nhỏ. Vì vậy mà tâm trạng của bạn cứ lên xuống liên tục, mệt mỏi không yên thân. Lời khuyên cho Tý trong thời điểm này nên tu tâm dưỡng tính, làm từ thiện để giảm bớt nghiệp cho mình.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp xui xẻo trong tháng 8, 9 Âm lịch. Đây là thời điểm bạn nên chú ý đến công việc làm ăn. Không nên chi tiêu quá mức vì có thể sẽ vay mượn khắp nơi mà không ai tin tưởng. Công việc của bạn trong thời điểm này gặp không ít khó khăn. Làm nhiều nhưng không hưởng được bao nhiêu. Lương giảm, thưởng không có khiến vận trình của bạn thiếu trước hụt sau.

Mão là con giáp xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Mão độc thân vẫn không tìm được ý trung nhân. Mão có gia đình, người yêu, mối quan hệ gặp nhiều trục trặc, có kẻ thứ ba chen vào khiến cả hai xung đột không dứt.

Tuổi Thìn

Thìn nên thận trọng trong tháng 9, 11, 12 Âm lịch. Thời điểm này nên tránh đầu tư, đi chơi xa kẻo gặp họa lớn. Bạn nên tránh ngồi lê đôi mách, chen vào chuyện của người khác. Trong 3 tháng xui xẻo này, bạn có thể vướng phải kiện tụng. Những việc bạn làm đều không như ý muốn, bị tiểu nhân cản đường thăng tiến. Thậm chí là chơi xấu khiến bạn mất hết tài lộc.

Thìn nên cẩn thận tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho Thìn nên chú tâm hết sức trong việc này để bảo vệ bản thân an toàn, không vướng quá nhiều chuyện xui không giải quyết được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm