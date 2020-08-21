Sao Thiên Tuế ‘nhập mệnh’ 3 con giáp này trúng mánh tiền tỷ, gánh lộc nặng trĩu hai vai vào dịp lễ Vu lan

Dưới đây là 3 con giáp may mắn được sao Thiên Tuế “nhập mệnh” nên trúng mánh lớn, gánh lộc nặng cả hai vai trong ngày lễ Vu lan khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân vốn hiền lành ngoan ngoãn nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, bạn được quý nhân nâng đỡ nên hanh thông, làm gì cũng đạt thành tựu cao. Nhất là vào dịp lễ Vu lan, bạn gánh lộc lớn trời ban, tiền cứ đổ về tiêu không hết.

Thân là con giáp may mắn, đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn trong thời điểm này cũng gặp được nhiều chuyện vui. Người độc thân thoát ế, người có gia đình người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau. Nói chung vận trình của bạn vô cùng suôn sẻ, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình trong thời điểm này.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, Ngọ tha hồ sáng tạo, đưa ra ý tưởng của mình khiến nhiều người nể phục. Bạn ghi điểm ấn tượng mạnh mẽ với cấp trên. Những việc bạn làm đều mang lại lợi ích khổng lồ cho công ty, tập thể. Vì vậy tài năng của bạn được đề cao, tài chính dần ổn định hơn thời gian trước.

Ngọ có nhiều cơ hội tỏa sáng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không còn bị kìm hãm nhiều về công việc. Mão thời gian này sẽ có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình, tha hồ hô mưa gọi gió khiến người khác phải hờn đỏ mắt. Bên cạnh đó tiếng nói của bạn cũng được rất nhiều người kính nể, nghe theo răm rắp.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp giỏi giang xuất chúng. Bạn có khả năng học một hiểu mười, khả năng tiếp thu vô cùng nhanh nhẹn khiến mọi người phải thán phục. Nhờ vậy mà trong thời điểm này, bạn kiếm được khá nhiều hợp đồng khủng, tiền bạc đổ về đầy túi.

Sửu nhận được nhiều lời khen - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn là một nốt nhạc trầm buồn, không mấy khởi sắc. Độc thân tuổi Sửu không tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, người yêu không có nhiều thời gian ở bên nhau.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

4 con giáp lên 3 ĐỈNH trong 5 ngày tới: Tiền bạc chạm đỉnh, tình duyên thăng hoa đỉnh điểm, sự nghiệp phất lên đỉnh cao Dưới đây là những con giáp may mắn lên 3 đỉnh trong 5 ngày tới, tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều vượt lên vị trí cao chót vót khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

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