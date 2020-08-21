4 con giáp được Cát tinh khai sáng đường tiền tài, phúc lộc chạm nóc vào ngày Rằm tháng 7

Tâm linh - Tử vi 21/08/2020 05:00

Dưới đây là những con giáp may mắn lọt vào mắt xanh của Thần Tài nên đạt được danh hiệu “con nhà giàu”, phúc lộc chạm nóc tiền bạc phủ phê vào ngày Rằm tháng 7.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão là con cưng của Thần Tài nên xứng đáng với danh hiệu “con nhà giàu” khiến nhiều người nể phục. Bạn có phúc lộc chạm nóc, tiền đổ về tiêu cả đời không hết. Giữa tháng cô hồn, Mão tha hồ đếm tiền, rung đùi lộc cũng tự đổ về nhà.

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Mão là con giáp may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn nên tránh cho vay mượn vì sẽ gánh nhiều họa thay người khác. Đặc biệt là đừng tin tưởng người thân của mình kẻo bị mất tình mất mối quan hệ. Hãy bình tĩnh, tập trung vào công việc trong giai đoạn này để không vướng nhiều chuyện buồn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn, giàu có hết phần thiên hạ. Bạn muốn tiền có tiền, muốn tình có tình trong tháng cô hồn. Mùi có thể đánh bay những vận xui của mình, vận trình của bạn sáng như trăng Rằm tháng 7. Hãy chuẩn bị đón điềm may mắn đến với mình. Nhất là về vấn đề tiền bạc, không còn sợ thiếu trước hụt sau.

Tuổi Thân

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Thân đánh bay những vận xui - Ảnh minh họa: Internet

Thân là con giáp bản lĩnh có thể một mình giải quyết khó khăn, không cần ai giúp đỡ. Những sáng kiến của bạn được công nhận, tiền đổ về tiêu không hết. Trong thời điểm này, bạn nên đi làm từ thiện, ăn chay niệm Phật để loại bỏ hết những điềm xấu đang đeo bám. Đồng thời cũng giúp vận trình sáng sủa, thuận buồm xuôi gió hơn.

Tuổi Ngọ

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Ngọ kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ tha hồ kiếm tiền, tiêu tiền trong thời điểm này. Cấp trên có cái nhìn tốt hơn về bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón lộc khủng trời ban, tiền bạc không thiếu một đồng. Bạn làm một hưởng mười, dư dả gửi ngân hàng kiếm lời mỗi tháng. Trong thời điểm này, Ngọ muốn gì được nấy, tình tiền đều như ý, không còn vướng bận bất cứ chuyện khó khăn, khúc mắc gì.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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