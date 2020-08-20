3 con giáp vướng hạn nặng, xui xẻo trăm đường trong tháng cô hồn và cách hóa giải giúp giảm bớt nghiệp

Tâm linh - Tử vi 20/08/2020 04:00

Dưới đây là những con giáp xui xẻo trong tháng cô hồn, gặp nhiều chuyện tai họa khó lường và những cách hóa giải đơn giản giúp vận trình thuận lợi hơn.

Tuổi Sửu

Trong tháng cô hồn, Sửu là con giáp xui xẻo, vướng nhiều họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Bạn không nhận được nhiều sự tín nhiệm của cấp trên. Những dự án bản thân phụ trách cũng không có kết quả tốt. Không những vậy, bạn còn xảy ra nhiều xung đột với cấp trên, đồng nghiệp.

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Sửu là con giáp xui xẻo trong tháng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Với cấp trên, bạn khá nóng tính nên thường xuyên cãi vã, thể hiện cái tôi quá cao. Đối với đồng nghiệp, bạn thường nói mỉa mai nên họ không thích tính cách này của bạn.

Cách hóa giải vận xui cho tuổi Sửu trong thời điểm này, bạn nên hạn chế đi chơi xa, tránh vùng sông nước. Làm việc nên lựa chọn đối tác không thuộc tuổi Tý, Tỵ, Tuất.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, Dậu gặp Tam Tai nên vận trình gặp khá nhiều trục trặc, tiền bạc thiếu hụt. Những khó khăn trong công việc khiến tâm trạng của bạn ngày một xuống dốc. Thậm chí còn rơi vào trạng thái stress cực nặng. Lời khuyên cho Dậu nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng thẳng thắn quá mức khiến người khác xa lánh.

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Dậu nên tránh xa chuyện của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Cách hóa giải của bạn trong tháng cô hồn là tránh xa chuyện không phải của mình. Đừng ngồi lê đôi mách chuyện của người khác khiến vận trình lao đao, lận đận, tiền bạc thất thoát nhiều.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ không có cơ hội thể hiện tài năng của mình, cấp trên không hài lòng về bạn. Trong công việc, bạn gặp nhiều họa, thất bại thảm hại vì có quá nhiều đối thủ. Bên cạnh đó, bạn cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn, tranh cãi với gia đình. Anh chị em trong gia đình tranh chấp về tiền bạc khiến tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi, buồn phiền không dứt.

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Tỵ hạn chế đầu tư làm ăn trong cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm không tốt để đầu tư hay thực hiện dự định riêng. Bạn nên biết hạn chế đầu tư làm ăn vào việc gì đó kẻo tiền mất tật mang. Cách hóa giải vận xui cho bạn là tránh đi chơi xa, không nên thay đổi công việc hoặc vị trí của mình trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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