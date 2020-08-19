3 con giáp ‘bơi’ trong biển vàng biển bạc, THỪA tình THỪA lộc trong ngày 21/8

Dưới đây là con giáp may mắn, tha hồ “bơi” trong biển vàng biển bạc, thừa tình thừa tiền khiến người khác nể phục, hờn đỏ mắt trong ngày 21/8.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão được quý nhân soi đường dẫn lối, tình tiền đều vượng trong ngày 21/8. Bạn đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào cũng nhận về nguồn lợi khủng khiến thiên hạ hờn đỏ mắt. Trong thời điểm này, bạn được tăng lương, thăng chức, tiền đổ về tiêu không hết.

Mão là con giáp may mắn được Thần Tài chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên cũng nên biết khiêm tốn, đừng chê bai người khác. Hãy học cách lắng nghe đối phương để có nhiều kinh nghiệm hơn cho bản thân. Đồng thời, chuyện tình cảm cũng nên rạch ròi, đừng mập mờ khiến bản thân mệt mỏi, vận trình lao đao.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp lương thiện, tha hồ nhận được lộc khủng trời ban trong thời điểm này. Trong công việc, bạn may mắn hết phần thiên hạ, tình tiền vượng sắc đều đổ về cùng lúc. Vận trình của bạn lên như diều gặp gió, tiền bạc tăng lên mức đáng báo động. Bạn được cấp trên đánh giá cao tài năng nên tha hồ thể hiện bản thân, không lo sợ bất cứ ai nói xấu sau lưng.

Thìn tha hồ tiêu tiền trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Thìn được nhiều người theo đuổi tán tỉnh. Tuy nhiên bạn cũng nên thận trọng, đừng tin tưởng người khác quá mức mà ảnh hưởng đến vận trình đang suôn sẻ của mình. Làm chuyện gì cũng nên ngó trước nhìn sau, thận trọng là trên hết.

Tuổi Dần

Theo tử vi mới nhất, Dần là con giáp may mắn, sự nghiệp và công danh thăng tiến không ngừng. Những việc bạn làm đều mang lại thành tựu lớn, không bị cấp trên phàn nàn, khiển trách như trước đây. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng có khá nhiều mối quan hệ. Vì vậy hãy thẳng thắn, rõ ràng để không làm tổn thương người khác.

Dần có vận trình vô cùng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này, thừa tình thừa tiền không sợ ai cản đường thăng tiến. Vận trình hanh thông ngoài mong đợi, tình tiền đều dư dả, tha hồ tận hưởng cuộc sống thú vị của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Mùng 1 đặt thứ này lên bàn thờ Thần Tài, ông Địa để cả tháng cô hồn tiền đổ về như suối, xua tan vận đen Muốn gia đạo vượng sắc, bạn nên đặt những thứ này lên bàn thờ Thần Tài, ông Địa đúng vào mùng 1 tháng cô hồn để cả tháng tiền bạc đổ về như suối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-con-giap-boi-trong-bien-vang-bien-bac-thua-tinh-thua-loc-trong-ngay-21-8-376703.html