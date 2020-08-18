3 con giáp kiếm tiền dễ như trở bàn tay, vận trình từ đen hóa đỏ đúng vào đầu tháng cô hồn

Theo tử vi 12 con giáp, Mão có tài kiếm tiền siêu đỉnh, không gì có thể làm khó được bạn. Mão được mệnh danh là con giáp giỏi giang, xuất chúng làm một hưởng mười. Bạn được cấp trên giao cho nhiều hợp đồng lớn vào đầu tháng cô hồn. Trong thời điểm này, ai xui mặc ai, bạn tha hồ hốt vàng hốt bạc, hưởng thụ cuộc sống như mình mơ ước.

Bên cạnh đó, bạn cũng có nhiều cơ hội thăng tiến, không còn phải sợ tiểu nhân cản đường như trước đây. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, bạn không nhận được nhiều may mắn. Mão độc thân vẫn một mình, không tìm được người hiểu mình. Mão có gia đình, người yêu vẫn bận rộn với công việc nên không có thời gian bên nhau.

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con cưng của Thần Phật nên làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Những việc bạn làm đều được công nhận. Thời điểm này, bạn tha hồ thể hiện tài năng của mình khiến nhiều người nể phục. Tuy nhiên đừng kiêu ngạo quá đáng khiến người khác xa lánh. Hãy biết sống khiêm tốn hơn, làm việc chăm chỉ để được mọi người yêu thương.

Thìn nhận được số tiền khủng trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn nên hạ cái tôi của mình xuống một chút để cuộc sống thêm nhiều màu sắc, thú vị. Mở lòng và tập lắng nghe đối phương để biết thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp bản lĩnh nên có thể đánh bay những kẻ đang tìm cách chơi xấu mình. Tuy nhiên cũng nên thận trọng, đừng gây ra sai sót khiến người khác có cái cớ hạ thấp bạn. Hãy làm việc cẩn thận, suy tính kỹ càng trong thời điểm này. Tuy có nhiều may mắn nhưng cũng đừng chủ quan.

Mùi tha hồ kiếm tiền, tiêu tiền cực đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Mùi nên học cách lắng nghe đối phương nhiều hơn. Vì có thể họ đang cần sự thấu hiểu và quan tâm của bạn. Đừng vô tâm, thờ ơ khiến kẻ thứ ba có cơ hội chen vào cướp đi hạnh phúc của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm