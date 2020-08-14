Mở mắt dậy đúng ngày 17/8, 3 con giáp này tiền đầy ví, tình nở hoa , phúc lộc song hành

Tâm linh - Tử vi 14/08/2020 03:00

Dưới đây là con giáp may mắn bắt đầu ngày mới 17/8 với nhiều tin vui về tiền bạc, tình duyên, đặc biệt là phúc lộc song hành đi đâu cũng được yêu mến, giúp đỡ.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn được Thần Phật thương ghi vào danh sách nhà giàu trong ngày 17/8. Vừa mở mắt dậy vào mỗi sáng, bạn đã nhận được tin vui ngập trời. Nào là tăng lương thưởng, nào là nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền khiến tâm trạng của bạn vô cùng vui vẻ. Trong ngày, bạn khá tập trung vào công việc nên được cấp trên đánh giá khá cao tài năng.

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Thìn là con giáp may mắn trong ngày 17/8 - Ảnh minh họa: Internet

Những dự án khó nhằn, bạn cũng giải quyết được êm đẹp không xảy ra bất cứ điều gì sai sót. Không những vậy, bạn còn được đồng nghiệp yêu mến, giúp đỡ nhiệt tình khi có vấn đề khó khăn nào đó xảy ra. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn không như ý. Người độc thân không tìm được người tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, người yêu vẫn không có tiếng nói chung, thường xuyên cãi vã, bất đồng quan điểm.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn nhận được nhiều tin vui trong ngày. Những chuyện khó khăn, điều buồn phiền trước đây đã không còn. Mão tha hồ đếm tiền trong thời điểm này mà không còn sợ tiểu nhân cản đường. Quan trọng là cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Bạn không còn phải sợ bị người khác nói xấu hay cấp trên đánh giá thấp khả năng của mình.

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Mão nhận được khá nhiều lời khen - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng hơn với những người đến với mình. Đừng sống quá khép kín ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân. Hãy cởi mở, nhiệt tình hơn để có được những mối quan hệ mà mình mong muốn. Điều này sẽ giúp ích cho vận trình của bạn.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp bản lĩnh, nắm nhiều cơ hội kiếm tiền trong tay. Hợp đồng tiền tỷ cũng đổ về giúp vận trình của bạn vô cùng thuận lợi, hanh thông như mong muốn. Cấp trên đặc biệt giao cho bạn dự án lớn, đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện khả năng của mình. Chắc chắn đây là cơ hội tốt để bạn lấy lại niềm tin của cấp trên và đồng nghiệp. Bên cạnh đó cũng khiến người khác nể phục, không còn dám xem thường.

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Mùi có nhiều cơ hội kiếm tiền cực đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của Mùi gặp nhiều chuyện buồn. Bạn và người ấy xảy ra cãi vã liên tục, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm không có cách giải quyết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả hai sẽ đường ai nấy đi không sớm thì muộn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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