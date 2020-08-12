Đúng giờ Ngọ ngày 14/8, 3 con giáp này sẽ gặp vận may cực lớn, thành tỷ phú khét tiếng

Tâm linh - Tử vi 12/08/2020 03:00

Dưới đây là những con giáp giàu có vào đúng khung giờ vàng ngày 14/8, gặp may mắn cực lớn, tiền đổ về như nước trở thành tỷ phú khét tiếng lúc nào không hay.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi được Thần Phật che chở nâng đỡ nên có vận may cực lớn đổ về. Nguồn tiền từ nghề tay trái giúp bạn tha hồ tiêu không lo nghĩ. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền kéo đến tận nhà. Hãy tận dụng để có tiền mua đất, mua nhà sắm xe trong thời điểm vàng này.

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Hợi là con giáp giàu có được khen ngợi hết lời - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn cũng nhận được khá nhiều lời khen của cấp trên. Đồng nghiệp của bạn cũng không còn nhiều hiềm khích, ganh ghét như trước đây. Trong chuyện tình cảm, bạn có vận đào hoa rực rỡ, được nhiều người tỏ tình. Nữ tuổi Hợi là trung tâm nổi bật, được nhiều người theo đuổi. Nam tuổi Hợi vận đào hoa đeo bám không ngừng.

Tuổi Tuất

Theo tử vi mới nhất, Tuất là con giáp giàu có đúng vào khung giờ vàng ngày 14/8. Mục tiêu công việc của bạn đã được thực hiện, dự án ấp ủ bao lâu nay đã trở thành hiện thực. Hãy tận dụng cơ hội này để kiếm tiền, trở thành đại gia giàu có khét tiếng.

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Tuất có nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, tiếng tăm của bạn đồn xa, trở thành trung tâm khiến nhiều người nể phục. Bạn tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm nên vận trình vô cùng hanh thông, làm chuyện gì cũng thành công vang dội.

Trong chuyện tình cảm, bạn khó tính nên không có mối tình vắt vai. Bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ mối quan hệ mới nhưng không tìm được người như ý. Vì vậy cuộc sống của bạn khá nhàm chán, chỉ biết công việc, không có nhiều thời gian cho chuyện yêu đương.

Tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh, được cấp trên giao cho nhiều dự án lớn. Những dự định của bạn được thực hiện. Bạn có cơ hội thể hiện hết khả năng của mình. Thời điểm này, Thân nên tập trung vào công việc, làm việc nên cẩn thận một chút đừng tin tưởng ai quá nhiều.

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Thân tiền bạc đổ về liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Những người làm công ăn lương nhận được thông báo tăng lương thưởng, được cấp trên tín nhiệm. Người kinh doanh buôn bán hồng phát, tiền bạc đổ về như nước. Đây là cơ hội tốt để bạn trở thành đại gia nổi tiếng ai cũng nể phục. Lời khuyên cho Thân hãy giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức, đừng thức quá khuya làm ảnh hưởng đến tinh thần của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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