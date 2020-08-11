Tử vi thứ Tư ngày 12/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn bị cấp trên chê bai, tuổi Ngọ tình tiền đỏ rực

Theo tử vi 12 con giáp, Tý vướng phải nhiều chuyện buồn vì gặp lại người cũ. Tâm trạng của bạn buồn phiền không yên, không thể tập trung vào công việc. Điều này khiến công việc của bạn bị chậm trễ, cấp trên không mấy hài lòng về thái độ của bạn trong ngày.

Tử vi thứ Tư ngày 12/8/2020 của 12 con giáp hung cát đan xen giúp bản mệnh lường trước được điều gì xảy ra với mình trong ngày để tìm cách hóa giải.

Dần nhận thông báo chuyển sang bộ phận khác. Đây là cơ hội tốt để bạn trổ hết tài năng của mình khiến cấp trên, đồng nghiệp nể phục. Chuyện tình cảm của bạn cũng khá vượng sắc. Bạn có mối tình đẹp như trong mơ, tìm được người tâm đầu ý hợp, hiểu mình hơn bất cứ ai.

Cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn, đặc biệt giao cho trọng trách khá lớn trong ngày. Những hiềm khích trước đây với đồng nghiệp cũng được hóa giải. Cả hai không còn nói xấu hay hiểu lầm về nhau nên có thể hỗ trợ trong công việc. Nhờ vậy mà khi khó khăn, bạn được mọi người giúp đỡ, không còn vướng bận chuyện buồn.

Tử vi thứ Tư ngày 12/8/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão nên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng làm việc quá sức. Thời gian này, bạn nên nghỉ ngơi điều độ, ăn uống đầy đủ để không mắc những bệnh vặt. Đồng thời cũng giúp tâm trạng tốt hơn, giảm bớt những áp lực trong công việc.

Tử vi thứ Tư ngày 12/8/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Tư ngày 12/8/2020 của tuổi Thìn bị chê bai - Ảnh minh họa: Internet

Thìn bị cấp trên chê bai, thái độ làm việc của bạn không được đánh giá cao. Trong ngày, bạn gặp khá nhiều áp lực vì tiền bạc làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu. Thậm chí còn bị đồng nghiệp chơi xấu, hãm hại không ngóc đầu lên được.

Tử vi thứ Tư ngày 12/8/2020 của tuổi Tỵ

Vận may của Tỵ trong ngày giảm sút nghiêm trọng, không được quý nhân nâng đỡ như trước đây. Vì quá tin người nên bạn chuốc không ít rắc rối, khó khăn vào người. Vận tiền bạc của bạn trong ngày cũng gặp nhiều chuyện buồn, làm một tiêu mười phải vay mượn khắp nơi.

Tử vi thứ Tư ngày 12/8/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ sẽ gặp nhiều chuyện vui, may mắn trong suốt một ngày. Bạn đi làm khá thoải mái, không còn những ganh ghét đố kỵ hay nói xấu lẫn nhau. Thời điểm này, bạn được quý nhân đứng sau hỗ trợ nên làm một hưởng mười, đầu tư vào lĩnh vực nào là trúng đậm đến đó.

Tử vi thứ Tư ngày 12/8/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 12/8/2020 của tuổi Mùi tiền bạc ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Vận tiền tài của bạn ở mức ổn định, không thiếu hụt như thời gian trước. Trong chuyện tình cảm, bạn nhận được khá nhiều lời tỏ tình. Người độc thân nên mở lòng mình để có cơ hội thoát ế. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian bên nhau, vận tiền bạc cũng được cải thiện nhiều.

Tử vi thứ Tư ngày 12/8/2020 của tuổi Thân

Công việc của Thân khá thuận lợi, suôn sẻ đúng như bản thân mong muốn. Bạn không còn đối mặt với nhiều khó khăn trong ngày. Có chuyện gì buồn phiền, mệt mỏi cũng được hỗ trợ vượt qua không ảnh hưởng đến công việc. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn không có nhiều tiến triển.

Tử vi thứ Tư ngày 12/8/2020 của tuổi Dậu

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Dậu nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với nhiều điều khó khăn, buồn phiền trong ngày. Những hiềm khích, mâu thuẫn của bạn với cấp trên, đồng nghiệp ngày một gay gắt, không thể hóa giải được. Nếu không tiết chế được cảm xúc, bạn sẽ đánh mất công việc của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 12/8/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Tư ngày 12/8/2020 của tuổi Tuất bị nói xấu - Ảnh minh họa: Internet

Tuất bị tiểu nhân hãm hại, nói xấu làm ảnh hưởng đến công việc của bạn trong ngày. Những việc bạn làm đều không thể tập trung gây ra nhiều sai lầm không đáng có. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại có nhiều tiến triển, bạn sẽ sớm có tin vui, tìm được một nửa lý tưởng của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 12/8/2020 của tuổi Hợi

Công việc của bạn khá suôn sẻ, diễn ra đúng như những gì bản thân mong đợi. Trong chuyện tình cảm, bạn được cấp trên ưu tiên nên cơ hội tốt nào cũng đến tay. Trong chuyện tình cảm, mọi hiềm khích của bạn được hóa giải, cả hai có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm